Milyonların gönlüne dokunmuştu! Köyde heyecanlı bekleyiş: Yaren leyleğin eşi geldi

Bursa'nın Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu bağ sonucu milyonların kalbini fetheden Yaren leylek için 28 Şubat heyecanla bekleniyor. Yaren leyleğin eşi sabah saatlerinde yuvaya geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:09

Yaren leylek Bursa'nın ilçesine bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde (Leylek köyü), balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kurdu ve heyecanlı bekleyişe neden oldu. Yaren leyleğin eşi, bu sabah saatlerinde yuvaya geldi.

Milyonların gönlüne dokunmuştu! Köyde heyecanlı bekleyiş: Yaren leyleğin eşi geldi

EŞİ ERKEN GELDİ

Köyde bir haftalık erken vuslat için herkes heyecanlanırken, 15'inci kez Yaren ile buluşmayı hayal eden balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" dedi.

YAREN LEYLEK İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Aralarındaki 15 yıllık dostlukla Türkiye'de ve yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması bu yıl erken olacak gibi görünüyor.

Milyonların gönlüne dokunmuştu! Köyde heyecanlı bekleyiş: Yaren leyleğin eşi geldi

15 yıl önce başlayan dosluğun hikayesi romanlara, belgesel ve filmlere konu olmuştu. Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.

HERKES YOLUNU GÖZLÜYORDU

Yaren leyleğin eşi bu sabah yuvaya geldi. Hatta Leylek köyünün ilk misafiri de bu leylek oldu.
Sabah kalktığında yuvada leylek gören Adem Yılmaz, önce Yaren leylek sanarak heyecanlandı ancak sonra eşi olduğunu fark etti.

Milyonların gönlüne dokunmuştu! Köyde heyecanlı bekleyiş: Yaren leyleğin eşi geldi

Adem Yılmaz'ın evinin bacasına ve çatısına konan leylek, Eskikaraağaç Mahallesi sakinlerini de heyecalandırdı.

Yılmaz, leyleklerin bugünlerde gelmesini beklediklerini belirterek, "Eşi geldi. Leylek köyünün de bu yıl gelen ilk leyleği bu. Eğer sağsa başına bir şey gelmezse en fazla bir hafta gecikmeyle Yaren de gelir. Çok özledim onu gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti eşi ilk kez bu kadar erken geldi. Martın ilk haftasında gelirlerdi önceden" dedi.

Baharın habercisi şanslı geldi: İlk leyleği gören yaşlı kadın bir çuval unu kaptı
ETİKETLER
#Karacabey
#Yaren leylek
#Eskikaraağaç
#Adem Yılmaz
#Leylek Koyu
#Yaşam
