Baharın habercisi şanslı geldi: İlk leyleği gören yaşlı kadın bir çuval unu kaptı

Aydın ve çevresinde, özellikle sulak alanlara yakın kırsal mahallelerde "baharın habercisi" olarak bilinen leyleklerden ilki, Söke ilçesine bağlı Pamukçular Mahallesi’ne ulaştı. Bölge halkından Durdu Duran isimli yaşlı kadın ise leyleği gören ilk kişi oldu. Böylelikle leyleği görmenin mutluluğunu yaşayan Duran, EKODOSD’un "Leyleği İlk Görene 1 Çuval Un" kampanyasının kazananı oldu.

"OLDUKÇA YAĞIŞLI BİR KIŞ DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oldukça yağışlı bir kış dönemi geçiriyoruz. Söke Ovası’nın pek çok noktasında taşkınlar yaşanmakta, geçici ve kalıcı sulak alanlar oluşmaktadır. Uzun göç yolculuğundan yorgun ve bitkin düşen leylekler için bu alanlar adeta doğal birer besin deposu niteliğindedir.

YUMURTADAN ÇIKAN YAVRULARINI BÜYÜTECEKLER

Önümüzdeki günlerde bölgeye gelecek diğer leyleklerle birlikte eşleşme ve üreme sürecine girecek, yumurtadan çıkacak yavrularını büyütmeye başlayacaklardır. Ancak bu yılaşırı yağışlarla birlikte yukarı havzalardan gelen plastikler ve çeşitli atıklar, Büyük Menderes Nehri aracılığıyla özellikle sulak alanlarda birikmektedir. Leylekler ilk geldiklerinde önce yuvalarını sahiplenmekte, ardından yuva tamiratı yapmakta ve yumurtaların ve yavruların zarar görmesini engellemek için yuvaya malzeme taşımaktadır.

Geçmişte yuvaya daha çok bitkisel organik yumuşak malzemeler taşınırken, son yıllarda çevreye ve sulara atılan plastik, ip ve benzeri atıkların taşıma kolaylığı nedeniyle leylekler tarafından yuvalara getirildiği görülmektedir. Bu durum özellikle yavru leylekler için ciddi yaralanma ve ölüm riski oluşturmaktadır. Bu nedenle çevrede bulunan bu tür atıkların mümkün olduğunca toplanması, özellikle saman balyalarında kullanılan siyah plastik iplerin doğaya bırakılmaması yavruların yaşamları için büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki leyleklerin geleceği; temiz bir çevreye, kirletilmemiş ve kurutulmamış sulak alanlara bağlıdır" ifadelerini kullandı.