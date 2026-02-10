Menü Kapat
AKOM tarih verdi! İstanbul'da dondurucu soğuklar gidiyor, bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından AKOM da yeni hafta raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre, dondurucu soğuklar perşembe gününün gelmesiyle son bulacak. 12 Şubat günü sıcaklıklar aniden 15 dereceye kadar yükselecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük raporda tüm yurt için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hem sağanak hem de buz gibi hava megakente kışı geri getirdi. da yaptığı yeni hafta hava tahmin raporu ile yeni uyarılar yaptı.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da dondurucu soğuklar gidiyor, bahar geliyor

İSTANBUL'DA DONDURUCU HAVA NE ZAMAN BİTİYOR

Yapılan yeni uyarılara göre, İstanbul'da hafta boyunca sağanak etkisini gösterecek. AKOM bir süredir etkili olan dondurucu havaların ise etkisini kaybedeceği tarihi açıkladı.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da dondurucu soğuklar gidiyor, bahar geliyor

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada "Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasına (Çarşamba) kadar 7–10°C’ler aralığında mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Perşembe itibarı ile artarak hafta sonuna kadar 15–17°C’ler aralığına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da dondurucu soğuklar gidiyor, bahar geliyor
