Bugün maç var mı, kimin? 10 Şubat 2026 Salı Premier Lig, İskoçya Ligi maç programı

Bugün (10 Şubat 2026 Salı) Premier Lig, İskoçya Ligi, İtalya Kupası çeyrek final, Almanya Kupası DFB Pokal çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, kimin sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 10 ŞUBAT?

Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Mücadele 23.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Almanya Kupası DFB Pokal çeyrek finalinde ise Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 10 ŞUBAT?

Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları ise şöyle:

Premier Lig

22.30 Chelsea - Leeds United | beIN Sports 4

22.30 Everton - Bournemouth | beIN Sports 5

22.30 Tottenham - Newcastle | beIN Sports 2

23.15 West Ham United - Manchester United | beIN Sports 3

İtalya Kupası Çeyrek Final

23.30 Napoli - Como | TRT Spor

İskoçya Premier Lig

23.00 Hearts - Hibernian | Tabii Spor

Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final

22.45 Hertha Berlin - Freiburg | Sıfır TV