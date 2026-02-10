Bugün maç var mı, kimin? 10 Şubat 2026 Salı Premier Lig, İskoçya Ligi maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün (10 Şubat 2026 Salı) Premier Lig, İskoçya Ligi, İtalya Kupası çeyrek final, Almanya Kupası DFB Pokal çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, kimin sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Como karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Mücadele 23.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Almanya Kupası DFB Pokal çeyrek finalinde ise Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.
Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları ise şöyle:
Premier Lig
22.30 Chelsea - Leeds United | beIN Sports 4
22.30 Everton - Bournemouth | beIN Sports 5
22.30 Tottenham - Newcastle | beIN Sports 2
23.15 West Ham United - Manchester United | beIN Sports 3
İtalya Kupası Çeyrek Final
23.30 Napoli - Como | TRT Spor
İskoçya Premier Lig
23.00 Hearts - Hibernian | Tabii Spor
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
22.45 Hertha Berlin - Freiburg | Sıfır TV