Emekli promosyonu için Şubat sürprizi! Bankalar yarışa girdi, rakam 90 bin lirayı buldu

Bankalar müşteri çekebilmek için emekli maaşını getiren emekli vatandaşlara çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Birçok banka nakit promosyon ödemesinin yanı sıra ek avantajlarla yapılan ödemeyi yükseltiyor. Peki en cazip seçenekler hangi bankada?
Bankalar, emekli pazarına hükmetmek için cazip kampanyalar düzenliyor. Yüklü nakit promosyon yanında ek avantajlarla rakam yükseliyor. İşte 9 Şubat 2026 tarihinde geçerli en cazip banka promosyon listesi...
İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.
Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade hakkı tanınıyor.
Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira ödeniyor.
Ayrıca yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avansla birlikte toplamda 90 bin liraya varan ek avantaj sunuluyor.
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül veriliyor.
Mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
Garanti Bankası'nda 5.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.
19 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
19 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emekliler faydalanabiliyor.
Mevcut 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.
Maaşını DenizBank‘tan alan emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalık sunuluyor. 2.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmakta.
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.
Emeklilik maaşını Kuveyt Türk’ten alanlara 27.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Mevcutta emekli maaş müşterisi olup Saglam Kartı olmayan veya ilk defa Sağlam Kart alan yeni emekli maaş müşterileri; 28 Şubat 2026 tarihine kadar yeni Sağlam Kartınız ile ilk maaşı yattıktan sonraki yapacağınız ilk ve tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan avantajından yararlanabiliyor.
1 Şubat - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliye 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı sunuluyor.
Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanıyor.
Müşterilerin referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 8.000 TL ödül veriliyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon avantajı sunuyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu ödeniyor.