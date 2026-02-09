Emekli promosyonu için Şubat sürprizi! Bankalar yarışa girdi, rakam 90 bin lirayı buldu

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel 40 Bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.

Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade hakkı tanınıyor.

Market harcamaları için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL toplam 1.500 TL, Seçili Sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 Bin TL Bankkart Lira ödeniyor.

Ayrıca yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avansla birlikte toplamda 90 bin liraya varan ek avantaj sunuluyor.

