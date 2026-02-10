Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kamu bankaları konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 2,49 seviyesine çekerken, Merkez Bankası verileri sektör genelinde yıllık ortalama konut kredisi faizinin yüzde 35,93’e gerilediğini ortaya koydu. Bu oran, Eylül 2023’ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Faizlerdeki bu düşüş, özellikle kamu bankalarında kullanılan konut kredilerinde geri ödeme tutarlarını belirgin şekilde aşağı çekti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İşte banka banka o rakamlar ve tüm detaylar...
FAİZ İNDİRİMİ AKABİNDE DEVLET BANKALARINDAN HAMLELER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık bankacılık sektörünün amiral gemisi Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık bankacılık sektörünün amiral gemisi Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.
7.68 PUANLIK GERİLEME
Merkez Bankası'nın kesintisiz faiz indirimine başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde konut kredisinde yıllık ortalama faiz yüzde 43.61, aylık ortalama faiz ise yüzde 3.63 seviyesinde bulunuyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllıkta yüzde 35.93'e, aylıkta yüzde 2.99'a gerileyen konut kredisi faizinde 7 ayda yaşanan düşüş 7.68 puana ulaştı.
FAİZ YÜKÜ CİDDİ ORANDA GERİLEDİ
Aylık yüzde 2.99 faizle 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 30 bin 798 TL olurken, toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce aynı miktar ve vadedeki kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.
DEVLET BANKASI AVANTAJI
Konutta aylık faizi yüzde 2.49'a çeken Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 120 ay vade ile çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 26 bin 273 lira, toplam ödeme ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor. Konut kredisinde ufak çaptaki faiz düşüşleri de vatandaşın yükünü hafifletiyor. Konut kredisinde aylık faiz oranının 0.2 puan azalması 1 milyon liralık kredide toplam geri ödemeyi 215 bin lira azaltıyor.
İşte banka banka fazi oranları ve geri ödeme tutarları
En düşük faizli bankalar
📌 Faiz: %2,49
📆 Vade: 120 ay
💸 Aylık taksit: 26.273 TL
📦 Toplam ödeme: 3.152.784 TL
🏦 Vakıfbank
🏦 İş Bankası
🏦 QNB Bank / Vakıf Katılım
🏦 Akbank
🏦 Garanti / TEB
📊 Sektör ortalaması
🚨 En düşük faizli bankaya göre +543 bin TL fark