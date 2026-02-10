Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

Şubat 10, 2026 10:01
1
kamu bankası konut kredisi

Kamu bankaları konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 2,49 seviyesine çekerken, Merkez Bankası verileri sektör genelinde yıllık ortalama konut kredisi faizinin yüzde 35,93’e gerilediğini ortaya koydu. Bu oran, Eylül 2023’ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Faizlerdeki bu düşüş, özellikle kamu bankalarında kullanılan konut kredilerinde geri ödeme tutarlarını belirgin şekilde aşağı çekti

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İşte banka banka o rakamlar ve tüm detaylar...

2
konut kredisi

FAİZ İNDİRİMİ AKABİNDE DEVLET BANKALARINDAN HAMLELER 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık bankacılık sektörünün amiral gemisi Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.  

3
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık bankacılık sektörünün amiral gemisi Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.  

4
konut kredi faizi

7.68 PUANLIK GERİLEME   

Merkez Bankası'nın kesintisiz faiz indirimine başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde konut kredisinde yıllık ortalama faiz yüzde 43.61, aylık ortalama faiz ise yüzde 3.63 seviyesinde bulunuyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllıkta yüzde 35.93'e, aylıkta yüzde 2.99'a gerileyen konut kredisi faizinde 7 ayda yaşanan düşüş 7.68 puana ulaştı.

5
konut kredisi aylık ödeme

FAİZ YÜKÜ CİDDİ ORANDA GERİLEDİ   

Aylık yüzde 2.99 faizle 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 30 bin 798 TL olurken, toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce aynı miktar ve vadedeki kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.

6
devlet bankası konut kredisi

DEVLET BANKASI AVANTAJI  

Konutta aylık faizi yüzde 2.49'a çeken Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 120 ay vade ile çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 26 bin 273 lira, toplam ödeme ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor. Konut kredisinde ufak çaptaki faiz düşüşleri de vatandaşın yükünü hafifletiyor. Konut kredisinde aylık faiz oranının 0.2 puan azalması 1 milyon liralık kredide toplam geri ödemeyi 215 bin lira azaltıyor.

İşte banka banka fazi oranları ve geri ödeme tutarları  

7
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

En düşük faizli bankalar

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank

📌 Faiz: %2,49
📆 Vade: 120 ay
💸 Aylık taksit: 26.273 TL
📦 Toplam ödeme: 3.152.784 TL

8
vakıfbank konut kredisi

🏦 Vakıfbank

  • Faiz: %2,54
  • Taksit: 26.717 TL
  • Toplam: 3.206.042 TL

9
iş bankası konut kredisi

🏦 İş Bankası

  • Faiz: %2,60
  • Taksit: 27.252 TL
  • Toplam: 3.270.280 TL

10
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

🏦 QNB Bank / Vakıf Katılım

  • Faiz: %2,64
  • Taksit: 27.611 TL
  • Toplam: 3.313.299 TL

11
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

🏦 Akbank

  • Faiz: %2,65
  • Taksit: 27.700 TL
  • Toplam: 3.324.078 TL

12
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

🏦 Garanti / TEB

  • Faiz: %2,69
  • Taksit: 28.060 TL
  • Toplam: 3.367.284 TL

 

13
Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

📊 Sektör ortalaması

  • Faiz: %2,99
  • Taksit: 30.798 TL
  • Toplam ödeme: 3.695.719 TL

🚨 En düşük faizli bankaya göre +543 bin TL fark

