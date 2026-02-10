Konut kredisinde büyük gerileme! Kamu bankalarından alan 547 bin TL daha az ödeyecek

DEVLET BANKASI AVANTAJI

Konutta aylık faizi yüzde 2.49'a çeken Ziraat Bankası ve Halkbank'tan 120 ay vade ile çekilen 1 milyon TL'lik konut kredisinde aylık ödeme 26 bin 273 lira, toplam ödeme ise 3 milyon 152 bin liraya denk geliyor. Bu faiz politikası vatandaşın sektör ortalamasına göre aylık ödemesini 4 bin 525 TL, toplam ödemesini ise 547 bin 460 TL azaltıyor. Konut kredisinde ufak çaptaki faiz düşüşleri de vatandaşın yükünü hafifletiyor. Konut kredisinde aylık faiz oranının 0.2 puan azalması 1 milyon liralık kredide toplam geri ödemeyi 215 bin lira azaltıyor.

İşte banka banka fazi oranları ve geri ödeme tutarları