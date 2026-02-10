İslam Memiş'ten gram altın için '610 TL' uyarısı! Sakın almayın

DARPHANE SERTİFİKASI DAHA UYGUN



Dolayısıyla kardeşim bak sen bugüne kadar biz fiziki altın alıyorduk.



Şu anda bu fiziki altınlarda bir soygun var.



Dolayısıyla sen bugünlerde bankadan alabilirsen, darpanın sertifikası alabilirsen daha ucuz alıyorsun.



Muhtemelen de bu yılın yaz aylarında bu altın ithalatı yasağı kalkacak.



Benim inancım bu yönde.



Ve de kalkması lazım.

