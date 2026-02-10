Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten gram altın için '610 TL' uyarısı! Sakın almayın

Şubat 10, 2026 11:06
1
İslam Memiş gram altın

Altın fiyatları son dönemde büyük bir dalgalanmaya sahne oluyor. Uzmanlar uzun vadeli poziyon alma uyarısı yapsa da vatandaş yaşanan ani fiyat değişimlerinden tedirgin.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altının kısa orta vadedeki pozisyonuyla ilgili öngörülerini paylaştı!

Söyledikerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: 

 

2
altın fiyatları İslam Memiş

‘O BALON PATLADI’

 "Bazen fırsatçılık, bazen vurgun, bazen soygun vatandaşları zarar ettirebiliyor.

bizim de buradaki vazifemiz ve görevimiz vatandaşlara doğru bilgileri aktarmak.

Her şey su yolunda gitmiyor yani.

Şimdi malum altın tarafının sert bir geri çekilme gördük. O balonu patlattılar.

 

3
1 kg altın

ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME VE FIRSATÇILIK

Gram altın tarafında 1200, onsa altın tarafı 1200 dolarlık bir geri çekilme gördük. Ve haliyle orada yoğun bir talep oluşunca herkes gitti kuyumculara fiziki altın talebinde 
Bunu da fırsat bilen fırsatçılar 1 kilogram altına 14 bin dolar işçilik koyuyorlar. 

O yüzden burada bir işçilik, bir fırsatçılık yapıyorlar. O kaçak altınları üzerinden bir manipülasyon yapıyorlar. İnsanları soyuyorlar yani. Sorun bu.
 

4
İslam Memiş'ten gram altın için '610 TL' uyarısı! Sakın almayın

DARPHANE SERTİFİKASI DAHA UYGUN

Dolayısıyla kardeşim bak sen bugüne kadar biz fiziki altın alıyorduk.

Şu anda bu fiziki altınlarda bir soygun var.

Dolayısıyla sen bugünlerde bankadan alabilirsen, darpanın sertifikası alabilirsen daha ucuz alıyorsun.

Muhtemelen de bu yılın yaz aylarında bu altın ithalatı yasağı kalkacak.

Benim inancım bu yönde.

Ve de kalkması lazım.
 

5
altın vurgunu

’BENİM GÖREVİM VATANDAŞI UYARMAK’

Bunların hortumunu kesmeden bunlar yine milletin kanını emmeye devam eder.

Dolayısıyla böyle bir sessiz sedası bir vurgun var. Ben de diyorum ki en azından yapabildiğim ne?

Vatandaşları uyandırmak.

Vatandaşlar bankadan alırsa, bankadan sertifika alırsa altını daha ucuza mal eder.

 

 



 

6
çeyrek altın fiyatı

’MİLLETİN UCUZ ALTIN ŞANSINI ELİNDEN ALMAYIN’

Altın fiyatları yüksekken millet zaten alamıyor. Hani altın borcu var ya milletin. 3 kuruşu 2 tane çeyrek borcu var ya.

Sen fiyatları geri çekildiği zaman niye 14 bin dolar işçilik koyuyorsun kardeşim.

Millet gitsin borcunu ödesin.

Ucuza altın alsın.

 

7
İslam Memiş'ten gram altın için '610 TL' uyarısı! Sakın almayın

’BİR EV PARASI VERİRKEN 600 BİN LİRA DA EKSTRADAN VERİYORSUN’

Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, vergi, millete vergi kazandırıyorsun.

Ama siz yani gram başı 14 dolar, bir kiloda  14 bin 400 dolar. Yani 610 bin 400 lira.

Türkçesini konuşayım.

 

8
1 kilo altın

Şimdi 1 kilo altın duyunca sevgili izleyen her şey...

1 kilo altın...

Öyle değil kardeşim.

1 kilo altın...

Eşittir bir daire alıyorsun o parayla yani.

Bir daire alırken de 610 bin 400 lira fazla para ödüyorsun.

 

9
İslam Memiş altın

‘DARPHANE DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALACAK’

O kabul edilecek bir şey değil.

Bu yüzden bu vurgunlar artık bitecek.

Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım.

Yoksa ne olacak? Darphane Genel Müdürlüğü devreye girecek; nasıl cumhuriyete altını basıyor, nasıl çeyrek yarım altını basıyor 24 ayar gram altın basmak zorunda kalacak.”
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.