İslam Memiş'ten gram altın için '610 TL' uyarısı! Sakın almayın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları son dönemde büyük bir dalgalanmaya sahne oluyor. Uzmanlar uzun vadeli poziyon alma uyarısı yapsa da vatandaş yaşanan ani fiyat değişimlerinden tedirgin.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altının kısa orta vadedeki pozisyonuyla ilgili öngörülerini paylaştı!
Söyledikerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:
‘O BALON PATLADI’
"Bazen fırsatçılık, bazen vurgun, bazen soygun vatandaşları zarar ettirebiliyor.
bizim de buradaki vazifemiz ve görevimiz vatandaşlara doğru bilgileri aktarmak.
Her şey su yolunda gitmiyor yani.
Şimdi malum altın tarafının sert bir geri çekilme gördük. O balonu patlattılar.
ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME VE FIRSATÇILIK
Gram altın tarafında 1200, onsa altın tarafı 1200 dolarlık bir geri çekilme gördük. Ve haliyle orada yoğun bir talep oluşunca herkes gitti kuyumculara fiziki altın talebinde
Bunu da fırsat bilen fırsatçılar 1 kilogram altına 14 bin dolar işçilik koyuyorlar.
O yüzden burada bir işçilik, bir fırsatçılık yapıyorlar. O kaçak altınları üzerinden bir manipülasyon yapıyorlar. İnsanları soyuyorlar yani. Sorun bu.
DARPHANE SERTİFİKASI DAHA UYGUN
Dolayısıyla kardeşim bak sen bugüne kadar biz fiziki altın alıyorduk.
Şu anda bu fiziki altınlarda bir soygun var.
Dolayısıyla sen bugünlerde bankadan alabilirsen, darpanın sertifikası alabilirsen daha ucuz alıyorsun.
Muhtemelen de bu yılın yaz aylarında bu altın ithalatı yasağı kalkacak.
Benim inancım bu yönde.
Ve de kalkması lazım.
’BENİM GÖREVİM VATANDAŞI UYARMAK’
Bunların hortumunu kesmeden bunlar yine milletin kanını emmeye devam eder.
Dolayısıyla böyle bir sessiz sedası bir vurgun var. Ben de diyorum ki en azından yapabildiğim ne?
Vatandaşları uyandırmak.
Vatandaşlar bankadan alırsa, bankadan sertifika alırsa altını daha ucuza mal eder.
’MİLLETİN UCUZ ALTIN ŞANSINI ELİNDEN ALMAYIN’
Altın fiyatları yüksekken millet zaten alamıyor. Hani altın borcu var ya milletin. 3 kuruşu 2 tane çeyrek borcu var ya.
Sen fiyatları geri çekildiği zaman niye 14 bin dolar işçilik koyuyorsun kardeşim.
Millet gitsin borcunu ödesin.
Ucuza altın alsın.
’BİR EV PARASI VERİRKEN 600 BİN LİRA DA EKSTRADAN VERİYORSUN’
Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, vergi, millete vergi kazandırıyorsun.
Ama siz yani gram başı 14 dolar, bir kiloda 14 bin 400 dolar. Yani 610 bin 400 lira.
Türkçesini konuşayım.
Şimdi 1 kilo altın duyunca sevgili izleyen her şey...
1 kilo altın...
Öyle değil kardeşim.
1 kilo altın...
Eşittir bir daire alıyorsun o parayla yani.
Bir daire alırken de 610 bin 400 lira fazla para ödüyorsun.
‘DARPHANE DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALACAK’
O kabul edilecek bir şey değil.
Bu yüzden bu vurgunlar artık bitecek.
Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım.
Yoksa ne olacak? Darphane Genel Müdürlüğü devreye girecek; nasıl cumhuriyete altını basıyor, nasıl çeyrek yarım altını basıyor 24 ayar gram altın basmak zorunda kalacak.”