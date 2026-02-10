Menü Kapat
Ankara'nın Ulus semtinde silahlı kavga meydana geldi. Esnaf Ö.T.'nin, 15 yaşındaki oğlu M.T. ile otopark çalışanları arasında çıkan tartışmaya dahil olmasıyla kavga büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Olayda otopark çalışanı bir kişi, M.T. ve Ö.T.'yi bacaklarından vurdu. Şüpheli şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Başkentte esnafa silahlı saldırı! Baba ve oğlu vuruldu
'nın Ulus semtinde Çantacılar Sokak'ta korkunç bir olay yaşandı. İddia edilene göre, el arabasıyla sokakta yürüyen 15 yaşındaki M.T. ile otopark çalışanları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken bölgede olan ve olay yerine gelen M.T.'nin babası Ö.T., oğlunun darp edildiğini görerek otopark görevlilerine saldırdı.

Baba ve oğlu ile otopark görevlileri arasındaki kavga bir anda silahlı saldırıya dönüşürken otopark çalışanı bir kişi M.T. ve Ö.T.'yi bacaklarından vurdu.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sonucu yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Başkentte esnafa silahlı saldırı! Baba ve oğlu vuruldu

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, olayın Ö.T. ve M.T. ile aynı bölgede otopark olarak faaliyet gösteren iş yerinin çalışanları G.T. ve R.Ç. isimli şahıslar arasında otopark meselesinden çıkan tartışma sonucu olduğu öğrenildi. Şüpheli şahısların, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Başkentte esnafa silahlı saldırı! Baba ve oğlu vuruldu

SOKAKTAKİ ESNAF O ANLARI ANLATTI

Yaşanılan olayın, Çantacılar Sokak'taki esnafa mal olmaması gerektiğini ifade eden Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Hüseyin Uzun, "Olay sonrasında hemen geldim ve müdahale ettim. 2 tane yaralımız var. 15 yaşındaki bir çocuğa otoparkçılardan birisi saldırıyor. Sonra babası geliyor. Çıkan tartışma sonucu hem babasına hem oğluna sıkıyorlar. Çocuğa ne diye saldırıyorsunuz? Buranın tamamı esnaf. Sokağımızın kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz. Esnafımız ve sokağımız dünyada tek. Buradaki esnafa yazık. Biz bunları yapanların gerekli cezayı almasını ve bir daha cezaevinden çıkmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Olayın basit bir nedenden başladığını ve gereksiz büyüdüğünü belirten Uzun, "Bu güzide sokağın zarar görmesini istemiyoruz. Olay çok basit bir tartışmayla çıktı. Çocuk, el arabasıyla giderken dokunmuş. 'Niye dokundun' diyorlar. Çocuk da 'fark etmedim' diyor. Ondan sonra çocuğu pataklamaya başlıyorlar. Haliyle babası geliyor. Sonrasında otopark çalışanı çekiyor silahını, ikisinin de ayaklarına sıkıyor. Biz çok üzgünüz. Ben duygusal bir insanım, esnafımı gerçekten çok seviyorum. Burada böyle bir olayın olmasından dolayı çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

