Sokakta saatli bomba hazırlayıp patlattılar! Gaziosmanpaşa'daki 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken bölgede çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürülmüştü.

Patlamanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili ortaklaşa çalışma başlatıldı.

SAATLİ BOMBA HAZIRLAYIP PATLATMIŞLAR

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından patlamaya el yapımı zaman ayarlı bir bombanın sebep olduğu tespit edildi.

Öte yandan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde bir kişinin bombayı sokağın köşesine bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Bombanın olduğu sokağa doğru yürüyen bir anne ve çocuğunun birkaç metreyle yaralanmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir süre sonra araç değiştirdikleri tespit edildi. 400 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 4 farklı araç değiştirerek kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kimliklerini tespit ettikleri 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde yapılan operasyonda şüpheliler 43 yaşındaki H.Ö., 41 yaşındaki E.A. ile yaşları küçük olan 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba hazırlayarak patlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında bomba yapmayı internet üzerinden seyrettikleri videolardan öğrendikleri tespit edildi. Şüphelilerden 14 yaşındaki S.Y.T.'nin daha önceden 11 suç kaydı olduğu belirtilirken bir dosyadan ise arandığı ortaya çıktı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.