Tekirdağ'da korkunç olay! Daha 16 yaşındaydı: Sokak ortasında kanlı infaz

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde dehşet yaşandı. 16 yaşındaki Erkan Karadeniz, aralarında husumet bulunan bir şahın silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeği ile Karadeniz'e ateş eden saldırgan bölgeden hızla uzaklaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.