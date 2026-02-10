Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

Meksika'da El Chichon ya da Chichonal olarak bilinen yanardağ, 40 yılın ardından hareketlenmeye başladı. Bilim insanları, yanardağın içinde yükselen sıcaklık, kabarcıklanan gazlar ve sıra dışı kükürt oluşumları tespit etti. Bu değişim, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) bilim insanları tarafından kaydedildi.

MAGMA HAREKETİNE DAİR KANIT YOK

En son 1982'de patlayan ve Meksika'nın en ölümcül volkanik felaketi olan yanardağ, en az 2 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bilim insanları, krater gölü kimyasındaki değişimler ve yüksek konsantrasyonlarda tehlikeli olabilen hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi gaz emisyonları gözlemledi. Fakat henüz volkanın altında magma hareketine dair hiçbir kanıt yok. Araştırmacılar, aktivitenin muhtemelen hidrotermal olduğunu ve yakın bir patlamaya işaret etmediğini düşünüyor.

İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN RİSKLİ

Ekip, klorür konsantrasyonlarındaki dalgalanmaları ve gaz-su etkileşimlerindeki değişiklikleri de belgeledi; bu da yüzeyin altında sıcak sıvıların dolaştığına işaret. Dailymail'in haberine göre, bu durum insanlar ve hayvanlar için risk oluşturuyor. Ancak bilim insanları, bu tür emisyonların aktif hidrotermal sistemlerde yaygın olduğunu ve mutlaka bir volkanik patlamanın işareti olmadığını vurguladı.

Son incelemeler sırasında ise bilim insanları, normalde yeşil olan ve alglerle kaplı krater gölünün griye döndüğünü, bunun da sudaki sülfat ve silika seviyelerinin yükseldiğini gösterdiğini bildirdi.

MEKSİKA'NIN EN ÖLÜMCÜL VOLKANİK FELAKETİ

1982 yılında 28 Mart'ta başlayan Chichonal yanardağında, nisan ayına kadar bir dizi güçlü patlamalar meydana geldi. Kül bulutları atmosferin yükseklerine çıktı ve ölümcül piroklastik akıntılar tetiklendi.

Bütün köyler yerle bir oldu, tarım arazileri kül ve moloz altında kaldı ve binlerce sakin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yanardağ patlaması kahve çiftliklerini, hayvanları ve altyapıyı yerle bir ederek bölge genelinde uzun vadeli ekonomik ve çevresel hasara yol açtı.

O dönem bu felakette en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.