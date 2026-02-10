Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

Bilim insanları, 2 bin kişinin ölümüne neden olan, 40 yılı aşkın süredir uyku halinde bulunan volkanın endişe verici yeni aktivite belirtileri gösterdiğini açıkladı. Meksika'daki El Chichon'da sıcaklık yükseliyor, alışılmadık gaz ve kükürt oluşumları var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 12:20

'da El Chichon ya da Chichonal olarak bilinen yanardağ, 40 yılın ardından hareketlenmeye başladı. Bilim insanları, yanardağın içinde yükselen sıcaklık, kabarcıklanan gazlar ve sıra dışı kükürt oluşumları tespit etti. Bu değişim, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) bilim insanları tarafından kaydedildi.

Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

MAGMA HAREKETİNE DAİR KANIT YOK

En son 1982'de patlayan ve Meksika'nın en ölümcül volkanik felaketi olan yanardağ, en az 2 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bilim insanları, krater gölü kimyasındaki değişimler ve yüksek konsantrasyonlarda tehlikeli olabilen hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi gaz emisyonları gözlemledi. Fakat henüz volkanın altında magma hareketine dair hiçbir kanıt yok. Araştırmacılar, aktivitenin muhtemelen hidrotermal olduğunu ve yakın bir patlamaya işaret etmediğini düşünüyor.

Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

İNSANLAR VE HAYVANLAR İÇİN RİSKLİ

Ekip, klorür konsantrasyonlarındaki dalgalanmaları ve gaz-su etkileşimlerindeki değişiklikleri de belgeledi; bu da yüzeyin altında sıcak sıvıların dolaştığına işaret. Dailymail'in haberine göre, bu durum insanlar ve hayvanlar için risk oluşturuyor. Ancak bilim insanları, bu tür emisyonların aktif hidrotermal sistemlerde yaygın olduğunu ve mutlaka bir volkanik patlamanın işareti olmadığını vurguladı.

Son incelemeler sırasında ise bilim insanları, normalde yeşil olan ve alglerle kaplı krater gölünün griye döndüğünü, bunun da sudaki sülfat ve silika seviyelerinin yükseldiğini gösterdiğini bildirdi.

Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

MEKSİKA'NIN EN ÖLÜMCÜL VOLKANİK FELAKETİ

1982 yılında 28 Mart'ta başlayan Chichonal yanardağında, nisan ayına kadar bir dizi güçlü patlamalar meydana geldi. Kül bulutları atmosferin yükseklerine çıktı ve ölümcül piroklastik akıntılar tetiklendi.

Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli

Bütün köyler yerle bir oldu, tarım arazileri kül ve moloz altında kaldı ve binlerce sakin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yanardağ patlaması kahve çiftliklerini, hayvanları ve altyapıyı yerle bir ederek bölge genelinde uzun vadeli ekonomik ve çevresel hasara yol açtı.

O dönem bu felakette en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir haftada 6 kişi! Bulgaristan'da gizemli ölümler: Ülkede eşi benzeri olmayan bir vaka
Havada sıra dışı panik! Ebeveynlerinin Wi-Fi erişim ismini değiştirdi: Yolcu uçağına, savaş uçakları eşlik etti
ETİKETLER
#Meksika
#Hidrotermal Aktivite
#El Chichon
#Yanardağ Aktivitesi
#Volkanik Tehlike
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.