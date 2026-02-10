Altın düşüşe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 10 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 10 Şubat Salı gününde de devam ediyor. İnişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle açsa da 2 günlük yükselişte ivme tersine döndü. Altın ve gümüş günü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Şubat 2026 altın fiyatları...