Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Doğalgaz tarihe karışabilir! Faturaları düşürecek hamle: Hidrojenle ısınma dönemi resmen başladı

Alman girişimi HYTING, Offenbach kentinde 10 kilovat kapasiteli dünyanın ilk hidrojen bazlı ısıtma sistemini kurdu. Teknoloji sayesinde hidrojen alevsiz bir şekilde yakılarak sadece ısı ve su buharı üretiliyor.

Doğalgaz tarihe karışabilir! Faturaları düşürecek hamle: Hidrojenle ısınma dönemi resmen başladı
Almanya merkezli startup HYTING, dünyanın ilk hidrojen bazlı ısıtma sisteminin kurulumunu başarıyla tamamladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Offenbach şehrinde faaliyete geçen 10 kilovat kapasiteli sistem 1.000 metreküplük bir alanı ısıtmak üzere tasarlandı.

HEM ALEVSİZ HEM DE SIFIR EMİSYONLU

Ülkeler emisyonu tamamen kaldırma hedeflerine ulaşmak için rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine ağırlık veriyor. Ancak konutların ısıtılmasında halen büyük oranda doğalgaz gibi fosil yakıtlar tercih ediliyor. Hidrojen ise yüksek enerji yoğunluğuyla doğalgaza güçlü bir alternatif. Fakat hidrojenin en büyük dezavantajı: yanıcı olmasından ötürü ev içi kullanıma pek uygun olmamasıydı.

Doğalgaz tarihe karışabilir! Faturaları düşürecek hamle: Hidrojenle ısınma dönemi resmen başladı

HYTING, geliştirdiği patent bekleyen katalitik işlem sayesinde hidrojeni evler için güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Sistem hidrojeni oksijen varlığında herhangi bir alev oluşturmadan yakıyor. Reaksiyon sonucunda yalnızca ısı ve su buharı ortaya çıkıyor. Fosil yakıtların oluşturduğu karbon, nitrojen veya partikül emisyonları da tamamen engellenmiş oluyor.

Doğalgaz tarihe karışabilir! Faturaları düşürecek hamle: Hidrojenle ısınma dönemi resmen başladı

ISI POMPALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİYOR

Geliştirilen sistem, verimliliği artırmak adına ısı pompalarıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Isı pompası temel yükü karşılarken, hidrojen bazlı ünite hava sıcaklıklarının düştüğü veya enerji talebinin zirve yaptığı anlarda devreye giriyor. Bu hibrit yapının da ısıtma performansını artırmakla kalmayıp kapasite ve talep ücretlerini düşürerek fiyat avantajı sağladığı belirtiliyor.

ETİKETLER
#yenilenebilir enerji
#Sıfır Emisyon
#Hidrojen ısıtma
#Hyting
#Offenbach
#Teknoloji
