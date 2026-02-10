30 saniyede milyoner oldu: Elon Musk'ın yapay zeka yarışmasında büyük ödül sahibini buldu

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu, xAI ortaklığında düzenlediği Grok Imagine reklam yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Büyük ödül olan 1 milyon dolar, Galileo Galilei temalı videosuyla Andy Orsow'a gitti.

Kullanıcıların metinden videoya (text-to-video) dönüştürme aracı Grok Imagine 1.0'ı kullanarak 30 saniyelik kısa reklam filmleri hazırladığı organizasyonda toplam ödül havuzu 1,75 milyon dolara ulaştı. İkincilik ödülü 500 bin dolar, üçüncülük ödülü ise 250 bin dolar olarak belirlendi.

https://x.com/andyorsow/status/2019714418955940216

BÜYÜK ÖDÜL GALİLEO GALİLEİ VİDEOSUNA GİTTİ

Yarışmanın en dikkat çeken ismi ve büyük ödülün sahibi, @andyorsow kullanıcı adıyla paylaşım yapan Andy Orsow oldu.

Orsow'un hazırladığı video, izleyenleri 17. yüzyıla Galileo Galilei'nin mum ışığında çalıştığı bir çalışma odasına götürüyor. Dramatik anların yaşandığı videoda bilim insanı, Güneş'in mi yoksa Dünya'nın mı merkezde olduğu sorusuna cevap bulmak için modern bir akıllı telefona başvuruyor ve soruyu Grok'a yöneltiyor.