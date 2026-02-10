Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

30 saniyede milyoner oldu: Elon Musk'ın yapay zeka yarışmasında büyük ödül sahibini buldu

X ve xAI iş birliğiyle düzenlenen Grok Imagine reklam yarışmasında toplam 1,75 milyon dolar ödül dağıtıldı. Andy Orsow, Galileo Galilei'nin Grok kullandığı 30 saniyelik videosuyla 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 10:49

'ın sahibi olduğu , xAI ortaklığında düzenlediği Grok Imagine reklam yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Büyük ödül olan 1 milyon dolar, Galileo Galilei temalı videosuyla Andy Orsow'a gitti.

Kullanıcıların metinden videoya (text-to-video) dönüştürme aracı Grok Imagine 1.0'ı kullanarak 30 saniyelik kısa reklam filmleri hazırladığı organizasyonda toplam ödül havuzu 1,75 milyon dolara ulaştı. İkincilik ödülü 500 bin dolar, üçüncülük ödülü ise 250 bin dolar olarak belirlendi.

https://x.com/andyorsow/status/2019714418955940216

BÜYÜK ÖDÜL GALİLEO GALİLEİ VİDEOSUNA GİTTİ

Yarışmanın en dikkat çeken ismi ve büyük ödülün sahibi, @andyorsow kullanıcı adıyla paylaşım yapan Andy Orsow oldu.

Orsow'un hazırladığı video, izleyenleri 17. yüzyıla Galileo Galilei'nin mum ışığında çalıştığı bir çalışma odasına götürüyor. Dramatik anların yaşandığı videoda bilim insanı, Güneş'in mi yoksa Dünya'nın mı merkezde olduğu sorusuna cevap bulmak için modern bir akıllı telefona başvuruyor ve soruyu Grok'a yöneltiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 dolar yerine yanlışlıkla 40 milyar dağıtan borsa, müşterilerini 'kripto zengini' yaptı
ETİKETLER
#elon musk
#x platformu
#Grok Imagine
#Andy Orsow
#Galileo Galilei
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.