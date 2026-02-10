Menü Kapat
1 dolar yerine yanlışlıkla 40 milyar dağıtan borsa, müşterilerini 'kripto zengini' yaptı

Güney Koreli kripto borsası Bithumb, teknik bir hata sonucu müşterilerine 1,37 dolar yerine 2 bin Bitcoin göndererek toplamda 40 milyar dolarlık yanlış transfer yaptı. Şirket, hatayı kısa sürede fark ederek işlemlerin yüzde 99,7'sini geri aldı ve yaşananların siber saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı.

1 dolar yerine yanlışlıkla 40 milyar dağıtan borsa, müşterilerini 'kripto zengini' yaptı
merkezli borsası Bithumb, kullanıcılarına küçük bir nakit ödül dağıtmak isterken yanlışlıkla milyarlarca dolar değerinde gönderince ortalık karıştı. Toplamda 40 milyar doları bulan yanlış transfer, müşterileri kısa süreliğine de olsa "milyardere" dönüştürdü.

BBC'nin haberine göre, borsa yönetimi sadık müşterilerine 2 bin won (1,37 dolar) tutarında nakit ödül vermeyi planlıyordu. Ancak cuma günü gerçekleştirilen işlem sırasında büyük bir karışıklık yaşandı ve hesaplara nakit yerine kişi başı 2 bin Bitcoin gönderildi.

BİTHUMB'DAN "TEKNİK HATA" AÇIKLAMASI

Platform yetkilileri hatayı fark eder etmez duruma müdahale etti. Aksaklıktan etkilenen 695 müşterinin hesaplarındaki alım satım ve çekim işlemleri, sorunun başlamasından itibaren 35 dakika içinde durduruldu. Şirket, yanlışlıkla gönderilen 620 bin BTC'nin yüzde 99,7'sinin başarıyla geri alındığını duyurdu.

Bithumb tarafından yapılan açıklamada, olayın dış kaynaklı bir siber saldırı veya güvenlik ihlali ile ilgisi bulunmadığı vurgulandı. Şirket, sistem güvenliği veya müşteri varlık yönetimi konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığının altını çizdi.

1 dolar yerine yanlışlıkla 40 milyar dağıtan borsa, müşterilerini 'kripto zengini' yaptı

DENETLEYİCİ KURUMLAR DA DEVREYE GİRDİ

Güney Kore'nin finansal düzenleyici kurumunun, yaşananları mercek altına almak üzere cumartesi günü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Finansal Denetleme Servisi (FSS), herhangi bir yasa dışı faaliyet belirtisi görülmesi halinde resmi soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bithumb CEO'su Lee Jae-won ise devlet kurumlarıyla tam iş birliği yapacaklarını belirterek, yaşananları bir ders olarak göreceklerini ifade etti.

Platform, olay anında sistemi kullanan tüm müşterilere 20 bin won (yaklaşık 13,66 dolar) tazminat ödeneceğini ve işlem ücretlerinden feragat edileceğini açıkladı. Şirket ayrıca doğrulama sistemlerini geliştireceğini ve anormal işlemleri tespit etmek için yapay zeka teknolojilerini devreye sokacağını duyurdu.

