Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara darbe indirildi! Telegram'daki 69 iletişim grubu kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Telegram' üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu kişi ve gruplara yönelik operasyon düzenlenmişti.

69 İLETİŞİM GRUBU DA KAPATILDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından söz konusu iletişim platformunda kurulan 69 iletişim grubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yurtdışında bulunan şirket ile gerekli işlemlerin yerine getirilmesi temin edilerek kapatılması sağlandı.