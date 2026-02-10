Menü Kapat
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Web kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Meta bünyesinde faaliyet gösteren mesajlaşma devi WhatsApp Web sürümü için uzun süredir talep edilen sesli ve görüntülü arama desteğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 13:52

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp masaüstü sürümü için yeni bir özellik geliştiriliyor. Yakında direkt olarak tarayıcı üzerinden, herhangi bir uygulama yükleme şartı olmaksızın sesli ve yapılması mümkün hale gelecek.

WABetaInfo'nun haberine göre, şimdiye kadar yalnızca sohbet özelliğiyle sınırlıydı. Arama yapmak isteyen kullanıcıların Windows veya Mac bilgisayarlarına uygulama marketinden WhatsApp'ın PC uygulamasını indirmeleri gerekiyordu. Artık bu zorunluluk da ortadan kalkacak.

WhatsApp'ın Linux için resmi bir masaüstü uygulaması bulunmuyor. Bu sebeple Linux kullanıcıları bilgisayar üzerinden sesli ve görüntülü arama gerçekleştiremiyordu. İşte yeni özellik onların sorununu da çözmüş olacak.

WhatsApp Web kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

WHATSAPP WEB EKRAN PAYLAŞIMI DA YAPTIRACAK

WhatsApp Web'e gelecek görüntülü arama özelliği ekran paylaşımı desteğini de beraberinde getirecek. Kullanıcılar, aradıkları kişiye bilgisayarındaki bir şeyi göstermek istediğinde ekranını anlık olarak karşı tarafa aktarabilecek. Aynı özellik Google Meet ve Zoom platformlarında da bulunuyor.

Web üzerinden gerçekleştirilen aramalar, mobil uygulamalarda olduğu gibi teknolojisiyle korunacak. Böylelikle görüşmelere katılımcılar dışında WhatsApp dahil hiç kimsenin erişemeyeceği belirtildi. Güncelleme yayınlandığında şifreleme özelliği, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak devreye girecek.

Konuyla ilgili sızıntılarıyla bilinen WABetaInfo, özelliğin "sorunsuz ve hatasız bir deneyim sağlamak amacıyla halen geliştirme aşamasında" olduğunu aktardı. Meta cephesinden genel kullanıma sunulacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

