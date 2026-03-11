Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

Mart 11, 2026 09:25
1
Emekli promosyonu

Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere promosyon ödemeleri yapmaya devam ediyor. Nakit maaş promosyonları 30 bin liranın üzerine çıktı.  

Bankalar, nakit promosyonun yanı sıra otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı, kredi kartı, kredi kullanımı gibi işlemleri gerçekleştirenler için ek ödemeler de yapıyor.  

İşte, bankaların mart ayında uyguladıkları emekli promosyon kampanyaları ve banka banka promosyon tutlarları... 

2
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

TEB

Maaş Bandı Nakit Promosyon Ek Promosyon Toplam Promosyon

0-10.000 TL 5.000 TL 9.000 TL 14.000 TL

10.000-15.000 TL 8.000 TL 9.000 TL 17.000 TL

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL 9.000 TL 19.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL 21.000 TL

3
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler, 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL;

Davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL.

Kredi kartı harcamasına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.

4
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL.

5
emekli banka promosyonları

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacak.

6
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarına göre değişmekte olup 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar yapılmaktadır.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanından yararlanabilmektedir. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi verilmektedir.​

Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

7
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,

20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Promosyon tutarı; fatura ödeme talimatı, bireysel kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık ve mobil üzerinden yapılan işlemlere göre 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

19 Eylül 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

8
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

QNB

Emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den alan emeklilere 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapmaktadır.

Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödenmektedir.

20.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden 3.000 TL nakit ödeme yapılmaktadır.

İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.

Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödeme yapılmaktadır.

QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 125 TL’den toplamda yıllık 3.000 TL iade yapılmaktadır.

Kampanya 8 Ekim 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

9
emekli promosyonu

GARANTİ BANKASI

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

10
banka promosyonu

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.

Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanılabilmektedir.

Kampanya 1 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

11
Emekli promosyonunda mart yarışı! İşte banka banka yeni rakamlar

DENİZBANK

Emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 5 bin TL, 10.000 - 14.999 TL arasında olanlara 8 bin TL, 15.000 - 19.999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapmaktadır.

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.

Böylece DenizBank’ın emeklilere ödediği promosyon tutarı 27.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.