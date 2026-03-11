Menü Kapat
Politika


 Ümit Buget

Emekli maaş ve emekli ikramiyeleri için tarih belli oldu! Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının son kısmında emeklilerle ilgili merak edilen iki konuya açıklık getirdi. Erdoğan hem emekli maaşlarının hem de emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını duyurdu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
13:11
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
13:40

Emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı yaklaşık 17 milyon emekli tarafından merakla bekleniyordu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının 14 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Duyuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.
Emekli maaşları ödemesi.
Ödeme tarihi 14 Mart.
Detaylar bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının son kısmında emekli maaşlarının 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ayrıca emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

