Emekli maaş ve emekli ikramiyeleri için tarih belli oldu! Erdoğan müjdeyi verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı yaklaşık 17 milyon emekli tarafından merakla bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının son kısmında emekli maaşlarının 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.
Ayrıca emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."