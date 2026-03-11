Emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı yaklaşık 17 milyon emekli tarafından merakla bekleniyordu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emekli maaş ve emekli ikramiyeleri için tarih belli oldu! Erdoğan müjdeyi verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının 14 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Duyuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Emekli maaşları ödemesi. Ödeme tarihi 14 Mart. Detaylar bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının son kısmında emekli maaşlarının 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ayrıca emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."