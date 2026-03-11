Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İsa Karakaş son kulisi açıkladı

Kategoriler
Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Peki 4.000 TL olarak ödenmesi beklenen ikramiye ilerleyen yıllarda 5.000 TL’ye çıkar mı?
Ankara kulislerinde konuşulan yeni senaryolar ise başka bir soruyu gündeme getiriyor: Bayram ikramiyesi tüm emeklilere mi verilecek, yoksa ileride sadece düşük gelirlilere mi kalacak?
İsa Karakaş katıldığı TGRT Haber'de 17 milyon emekliyi ilgilendiren kulis bilgilerini paylaştı.
İşte İsa Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?’
“Şimdi bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı zaten belli aslında biliyorsunuz.
Bayramın ilk günü zaten bütün emeklilerin cebinde olacak. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Dolayısıyla bayram 19 Mart'ta
En geç 15-16 Mart'tan itibaren başlar diye düşünüyoruz.
Bu yüksek bir ihtimal. Dolayısıyla bayramdan önce kesinlikle yatacak.
Bu konuda hiçbir tereddüt yok.
4000 LİRA OLAN EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Burada asıl önemli olan aslında sual, izleyicilerimizin merak ettiği bu 5000 TL olacak mı, olmayacak mı?
Bununla ilgili son bilgileri de arz etmek istiyorum.
Şimdi biliyorsunuz bu bayram ikramiyesi, 5000 TL'lik rakam çok güçlü bir ihtimaldi, konuşuluyordu.
Savaş münasebetiyle ertelendi.
İSA KARAKAŞ’TAN EMEKLİ İKRAMİYESİ KULİSİ
Ancak Ankara'da bu ikramiyenin geleceğiyle ilgili değişik senaryolar, duyumlar var.
Biliyorsunuz Bayram İkramiyesi 2018'den beri bütün emeklerin bir yasal hakkı.
Şimdi konuşulan mesele, ya biz bu ikramiyeyi en düşük maaş olan 20 bin TL alan kişiye de 4 bin lira veriyoruz.
Genel müdür emeklisine de aynı parayı veriyoruz.
Toplamda da 17 milyon emekli var. Yani 'bütün emeklilere verilmesin' gibi bir tartışma var.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDE EN DÜŞÜK MAAŞ KISTASI
Yani gelecekte gelir tamamlayıcı aile desteği kapsamına alıp sadece düşük gelirlilere verelim, diğerlerine vermeyelim gibisinden konuşmalar olduğunu da söyleyelim. Tabii ki bunlar dediğim gibi kulis bilgisi konuşmalarıdır, kesinleşmiş bir şey yok.
‘EMEKLİ İKRAMİYESİNDE ARTIŞTAN VAZGEÇİLMİŞ GÖRÜNÜYOR’
Evet şimdi burada bu bayram ikramiyesiyle ilgili hesaplama da yapılmış.
Yani bu bin lirayı verirsek biz Bütçeye ilave olarak 44 milyar TL gibi ilave bir yük gelir.
17 milyon emekli var. Dolayısıyla yük artar düşüncesiyle bu 1000 TL'lik yani yüzde 25'lik artıştan da vazgeçildiği öngörülüyor. Savaş da var biliyorsunuz.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE KUVVETLENEN SENARYO
Yani şu anda kuvvetlenen senaryo bu bayramda 4000 TL olarak bütün emeklilere verelim.
Ama önümüzdeki süreçte gelir tamamlayıcı aile desteği kapsamına alalım ve yasal hak olmaktan çıkaralım düşüncesi var.”