Politika
Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İran savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, taraflara müzakere çağrısında bulundu. "Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz" diyen Erdoğan, "Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'
Cumhurbaşkanı , AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-ABD-İran savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı. Savaşın taraflarına müzakere çağrısında bulunan Erdoğan, "Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, açık açık uyarıda bulundu. Erdoğan, Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

HABERİN ÖZETİ

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

"BU TOPRAKLARDA KIYAMETE KADAR HÜR YAŞAYACAĞIZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir.

Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.

Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.

Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

"3-5 YOBAZ RAHATSIZ OLUYOR DİYE..."

Ezan, Kur'an, şehadet, bayrak, hürriyet Türk milletinin asli değerleridir... 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz ceddimize sırtımızı asla dönmeyiz. Biz aslımıza sırt dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlıyorsa yayınlasın bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkı sarılacağız.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

"YANLIŞ HESAPLAR, YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER"

Bölgemizde çatışmalar kesilmiyor. Yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler neticesinde bölgemiz yeniden barut kokularıyla kaplandı. 175 kız öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimler suikast yoluyla öldürüldü. İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Saldırılar, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu saldırıların faturasını ödemeye hazırlanıyor. Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz.

çevresindeki krizlere duyarsız kalamaz. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkün..."

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

"MÜZAKERELERE GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

"BİZ MACERA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Üstelik bugünün Türkiye'si çok farklıdır. Türkiye gücüne güç katmıştır. Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Biz macera peşinde değiliz.

Biz bölgedeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bizim barıştan başka hiçbir gayemiz yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Ama macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz.

Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'

ERDOĞAN EMEKLİLERE DE MÜJDE VERDİ

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz."

