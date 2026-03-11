Enerji krizi Türkiye'yi vurur mu? Bakan Bayraktar net konuştu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışın durması enerji krizini daha da derinleştirdi.

Petrol fiyatları 100 doları aştı ve son 4 yılın zirvesine çıktı. Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde üretim giderek azaldı. Yaşananların ardından birçok uzman isim, savaşın devam etmesi durumunda dünyayı büyük bir enerji krizinin beklediğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da AK Parti Grup Toplantısı'ndan hemen önce gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını cevapladı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji konusunda bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

"ENDİŞE DUYMANIZA GEREK YOK!"

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Enerji konusunda endişe duymanıza gerek yok daha önce de ifade ettim arz güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntımız yok hem petrolde hem Petrol ürünlerinde hem akaryakıtta bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda gelişmeleri yakından takip ediyoruz"