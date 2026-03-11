Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Baran Aksoy

Enerji krizi Türkiye'yi vurur mu? Bakan Bayraktar net konuştu

Son dakika haberi: ABD-İsrail-İran savaşı uzadıkça dünyada büyük bir enerji krizi yaşanacağına dair söylentiler artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji konusunda bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

Enerji krizi Türkiye'yi vurur mu? Bakan Bayraktar net konuştu
Haber Merkezi
11.03.2026
11.03.2026
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşla birlikte 'ndaki ticaret akışın durması enerji krizini daha da derinleştirdi.

Enerji krizi Türkiye'yi vurur mu? Bakan Bayraktar net konuştu

100 doları aştı ve son 4 yılın zirvesine çıktı. Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinde üretim giderek azaldı. Yaşananların ardından birçok uzman isim, savaşın devam etmesi durumunda dünyayı büyük bir enerji krizinin beklediğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da AK Parti Grup Toplantısı'ndan hemen önce gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını cevapladı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji konusunda bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

"ENDİŞE DUYMANIZA GEREK YOK!"

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Enerji konusunda endişe duymanıza gerek yok daha önce de ifade ettim arz güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntımız yok hem petrolde hem Petrol ürünlerinde hem akaryakıtta bir sıkıntı öngörmüyoruz şu anda gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

ETİKETLER
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#enerji krizi
#Enerji Güvenliği
#İran Savaşı
#Ekonomi
