Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

11.03.2026

ORTA DOĞU'DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürüyor. Saldırılarda öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney yerine Tahran yönetimi yeni liderini seçti. Eski liderin oğlu olan Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu. 

ABD cephesi bu durumdan hoşnut olmazken, yeni hedefin kim olduğu da açıkça belirtildi. Öte yandan İsrail cephesinden suikast tehditleri gelirken, İran'ın topraklarına yönelik saldırılara karşı başta ABD üsleri olmak üzere İsrail ve bölge ülkelere misillemesi devam ediyor. 

Trump ise savaşa dair yine çelişki açıklamalarıyla dikkat çekti. İlk olarak savaşın büyük ölçüde bittiğini söyleyen ABD lideri ardından ''İran yenilene kadar durmayacağız'' dedi.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta son durum...


 

Tarih 10:38

IRAK'IN KALBİNDKEİ ABD TESİSİNE İHA'LI SALDIRI

The Washington Post (WP) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığına ait iç uyarıya ve bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bağdat Diplomatik Destek Merkezi İHA'larla hedef alındı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan güvenlik yetkilisi, ABD'li diplomatlara lojistik destek sağlayan ve Bağdat Havalimanı ile Irak askeri üsleri yakınında bulunan tesise doğru 6 İHA fırlatıldığını, bunlardan 5’inin düşürüldüğünü, 1'inin ise tesise isabet ettiğini öne sürdü.

 

Tarih 09:37

İRAN'DAN ABD'YE 2 TONLUK FÜZE

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.

Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.

İkon
Tarih 09:18

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KONTEYNER GEMİSİNE "BİLİNMEYEN" BİR CİSİM HASAR VERDİ

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.

İkon
Tarih 08:57

İRAN ABD-İSRAİL'E AİT İKİ İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İkon
Tarih 08:05

BAE AÇIKLARINDAKİ GEMİYE SALDIRI

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE’deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurdu.

Hasarın kesin boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

İkon
Tarih 07:32

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET YAĞMURU

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.

Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattına yakın Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile akşam saatlerinde çatışma çıktığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkaba bölgesinde bulunan İsrail askerlerine de roketlerle saldırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki el-Marac noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, geceden beri İsrail ordusunun farklı noktalarda toplam 6 saldırıyla hedef alındığı kaydedildi.

İkon
Tarih 06:05

ABD ÜSLERİNE 31 SALDIRI

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini bir günde 31 saldırıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Irak ve bölgedeki ABD üslerinin son bir günde 31 saldırıyla hedef alındığı aktarılan açıklamada, böylece ABD'nin üslerine 12 günden beri düzenledikleri saldırı sayısının 291'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 13 ABD'linin hayatını kaybettiği ve onlarcasının yaralandığı öne sürüldü.

İkon
Tarih 04:41

İRAN'DAN 3 SAATLİK OPERASYON

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.