ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürüyor. Saldırılarda öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney yerine Tahran yönetimi yeni liderini seçti. Eski liderin oğlu olan Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu.

ABD cephesi bu durumdan hoşnut olmazken, yeni hedefin kim olduğu da açıkça belirtildi. Öte yandan İsrail cephesinden suikast tehditleri gelirken, İran'ın topraklarına yönelik saldırılara karşı başta ABD üsleri olmak üzere İsrail ve bölge ülkelere misillemesi devam ediyor.

Trump ise savaşa dair yine çelişki açıklamalarıyla dikkat çekti. İlk olarak savaşın büyük ölçüde bittiğini söyleyen ABD lideri ardından ''İran yenilene kadar durmayacağız'' dedi.

İşte ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta son durum...



