ORTA DOĞU'DA TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA SON DURUM
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürüyor. Saldırılarda öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney yerine Tahran yönetimi yeni liderini seçti. Eski liderin oğlu olan Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri oldu.
ABD cephesi bu durumdan hoşnut olmazken, yeni hedefin kim olduğu da açıkça belirtildi. Öte yandan İsrail cephesinden suikast tehditleri gelirken, İran'ın topraklarına yönelik saldırılara karşı başta ABD üsleri olmak üzere İsrail ve bölge ülkelere misillemesi devam ediyor.
Trump ise savaşa dair yine çelişki açıklamalarıyla dikkat çekti. İlk olarak savaşın büyük ölçüde bittiğini söyleyen ABD lideri ardından ''İran yenilene kadar durmayacağız'' dedi.
İşte ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta son durum...
IRAK'IN KALBİNDKEİ ABD TESİSİNE İHA'LI SALDIRI
The Washington Post (WP) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığına ait iç uyarıya ve bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bağdat Diplomatik Destek Merkezi İHA'larla hedef alındı.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan güvenlik yetkilisi, ABD'li diplomatlara lojistik destek sağlayan ve Bağdat Havalimanı ile Irak askeri üsleri yakınında bulunan tesise doğru 6 İHA fırlatıldığını, bunlardan 5’inin düşürüldüğünü, 1'inin ise tesise isabet ettiğini öne sürdü.
İRAN'DAN ABD'YE 2 TONLUK FÜZE
İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.
Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KONTEYNER GEMİSİNE "BİLİNMEYEN" BİR CİSİM HASAR VERDİ
İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.
İRAN ABD-İSRAİL'E AİT İKİ İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
BAE AÇIKLARINDAKİ GEMİYE SALDIRI
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE’deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurdu.
Hasarın kesin boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET YAĞMURU
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.
Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattına yakın Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile akşam saatlerinde çatışma çıktığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Merkaba bölgesinde bulunan İsrail askerlerine de roketlerle saldırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki el-Marac noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, geceden beri İsrail ordusunun farklı noktalarda toplam 6 saldırıyla hedef alındığı kaydedildi.
ABD ÜSLERİNE 31 SALDIRI
Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini bir günde 31 saldırıyla hedef aldıklarını açıkladı.
Irak ve bölgedeki ABD üslerinin son bir günde 31 saldırıyla hedef alındığı aktarılan açıklamada, böylece ABD'nin üslerine 12 günden beri düzenledikleri saldırı sayısının 291'e ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 13 ABD'linin hayatını kaybettiği ve onlarcasının yaralandığı öne sürüldü.
İRAN'DAN 3 SAATLİK OPERASYON
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.
İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.