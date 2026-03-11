Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İBB Davası canlı yayınlansın" talebine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, "Canlı yayın için kanun lazım" ifadelerini kullandı.

İBB davası televizyonda yayınlanacak mı? Bakan Gürlek son noktayı koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
12:19
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
12:37

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri 'nin "İBB Davası canlı yayınlansın" talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "Canlı yayın için kanun lazım" açıklamasını yaptı. Dava süreciyle ilgili de konuşan Gürlek, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir" dedi.

"CANLI YAYINLANMASI İÇİN KANUN LAZIM"

Bakan Gürlek, "Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir. Zaten şu an yargılama süreci devam ediyor biliyorsunuz. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statü ve görevleri önemli değildir. Herkes sanık statündedir. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken sanık Ali, sanık Mehmet, sanık Ekrem diye hitap eder. Belediye başkanım, sayın müdürüm diye hitap etmez. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler, Türk milleti adına yargılama yapar. Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Bunun altını çizmek gerekiyor. Usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere hoş geldin demek bu değildir. Bu yakışmaz. Bizim yargımıza da yakışmaz. Mahkemenin düzenine yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanı, mahkeme başkanına aittir. Hiçbir mahkeme bundan da etkilenmez. Söylemlerden de etkilenmez, siyasi muhabbetlerden de etkilemez. Mahkeme, dosyadaki delillere göre vicdanı kanat verip, karar verir" ifadelerini kullandı.

