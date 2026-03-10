İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

Kategoriler
Yüzyılın yolsuzluk davasının ilk duruşması gergin başladı, gergin bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile beraber 407 sanığın yargılanmasına dün başlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'Lİ yöneticiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları duruşmaya katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun ailesi de salondaydı.
Davanın ilk duruşmasında İmamoğlu hem hakimle tartıştı. Daha sonrasında ise İmamoğlu ve savcı arasında gerilim tırmandı. İmamoğlu savcıya parmak sallayarak, tehditkar bir dille "hesabını vereceksin" dedi. Duruşma bu gerginlikle sona erdi.
Bugün 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasında 2. gün. İşte İBB yolsuzluk davasında yaşanan son gelişmeler...
Ekrem İmamoğlu mahkemenin en son savunma yapması yönündeki kararından dolayı arka koltuklara oturtulmak istendi. İmamoğlu ise en ön sıraya oturmak istedi. Jandarma bu duruma müsaade etmeyince sanıklar, avukatlar ve jandarma arasında tartışma yaşandı. Ekrem İmamoğlu, etrafının Jandarma ile çevrelenmesine tepki gösterdi ve jandarma ile tartışma yaşadı. Jandarmanın, İmamoğlu'nun oturmasını rica etmesi üzerine İmamoğlu "Hayır oturmuyorum, ayaktayım ben" şeklinde tepki gösterdi.
Bugünkü duruşma saat 11.00 itibarıyla başladı. Bugün kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması öngörülüyor.
Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.