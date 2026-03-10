Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanığın yargılanmasına bugün de devam edilecek. Dün gergin başlayan duruşma aynı gerginlikte sona ermişti. İşte İBB yolsuzluk davasında yaşanan son gelişmeler... DURUŞMA GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA, Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 11:51

Yüzyılın yolsuzluk davasının ilk duruşması gergin başladı, gergin bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ve yolsuzluktan tutuklanan ile beraber 407 sanığın yargılanmasına dün başlandı.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

0:00 118
HABERİN ÖZETİ

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 407 sanığın yargılanmasına başlandı.
Davanın ilk duruşmasında Ekrem İmamoğlu, savcıya parmak sallayarak ve tehditkar bir dille 'hesabını vereceksin' dedi.
İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması, ihaleye fesat karıştırma gibi maddeler bulunuyor.
Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda CHP'li yönetici ve milletvekili katıldı.
Davanın ikinci gününde 402 sanık yargılanıyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'Lİ yöneticiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları duruşmaya katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun ailesi de salondaydı.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

İMAMOĞLU SAVCIYA PARMAK SALLADI

Davanın ilk duruşmasında İmamoğlu hem hakimle tartıştı. Daha sonrasında ise İmamoğlu ve savcı arasında gerilim tırmandı. İmamoğlu savcıya parmak sallayarak, tehditkar bir dille "hesabını vereceksin" dedi. Duruşma bu gerginlikle sona erdi.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

İBB YOLSUZLUK DAVASINDA İKİNCİ GÜN

Bugün 402 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasında 2. gün. İşte İBB yolsuzluk davasında yaşanan son gelişmeler...

İMAMOĞLU İLE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK

Ekrem İmamoğlu mahkemenin en son savunma yapması yönündeki kararından dolayı arka koltuklara oturtulmak istendi. İmamoğlu ise en ön sıraya oturmak istedi. Jandarma bu duruma müsaade etmeyince sanıklar, avukatlar ve jandarma arasında tartışma yaşandı. Ekrem İmamoğlu, etrafının Jandarma ile çevrelenmesine tepki gösterdi ve jandarma ile tartışma yaşadı. Jandarmanın, İmamoğlu'nun oturmasını rica etmesi üzerine İmamoğlu "Hayır oturmuyorum, ayaktayım ben" şeklinde tepki gösterdi.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

DURUŞMA BAŞLADI

Bugünkü duruşma saat 11.00 itibarıyla başladı. Bugün kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması öngörülüyor.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İBB yolsuzluk davasında ikinci gün! Dünkü duruşma gergin başlayıp gergin bitmişti: İşte son gelişmeler

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında ara karar açıklandı! Duruşma savcısından İmamoğlu'na: "O elini indir"
CHP, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevindeki odasının benzerini yaptı: Ziyaret edip, fotoğraf çektiriyorlar
Yüzyılın yolsuzluk davasında ilk duruşma sona erdi! Ekrem İmamoğlu, savcıya parmak salladı
ETİKETLER
#ibb
#ekrem imamoğlu
#rüşvet
#yargılama
#Yolsuzluk Davası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.