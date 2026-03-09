"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında ara karar açıklandı! Duruşma savcısından İmamoğlu'na: "O elini indir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 nolu duruşma salonunda görülmeye başlandı.

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulunurken, mahkeme reddi hakim taleplerinin reddine hükmetti.

Duruşmanın yarın saat 10.00'a ertelendiği duyurulduğu sırada sanık kürsüsüne yürüyerek konuşan Ekrem İmamoğlu, "Sizin karar verirken nasıl işaret yaptığınızı gördüm. Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Bana söz hakkı vermek zorundasınız. Söz hakkı verirseniz siz rahatlarsınız. Yoksa millet huzurunda hakimlik yapamazsınız" dedi.

"O ELİNİ İNDİR"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sanığı dışarı alalım" dedi. Ekrem İmamoğlu da, "Yazık ediyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Siz 86 milyon insanın yükünü taşıyabilir misiniz? Hesabını vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine duruşma savcısı "O elini indir" dedi. İmamoğlu ise cevap olarak, "Biraz mertliği varsa bu insanları bırakır tek başıma benimle mücadele eder. Yazıktır bu millete, yazıktır bu memlekete. Burada kişi başına 2-3 jandarma düşüyor. Böyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar, ardından jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.