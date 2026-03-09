Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında ara karar açıklandı! Duruşma savcısından İmamoğlu'na: "O elini indir"

"Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşması bugün görüldü. Davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddederek duruşmanın yarın saat 10.00'a ertelendiği duyurdu. Ara kararın ardından sanık kürsüsünde konuşan ve "Yazık ediyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Siz 86 milyon insanın yükünü taşıyabilir misiniz? Hesabını vereceksiniz" diyen Ekrem İmamoğlu'na duruşma savcısı "O elini indir" şeklinde tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 20:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan 'na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 nolu duruşma salonunda görülmeye başlandı.

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında ara karar açıklandı! Duruşma savcısından İmamoğlu'na: "O elini indir"

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulunurken, mahkeme reddi hakim taleplerinin reddine hükmetti.

Duruşmanın yarın saat 10.00'a ertelendiği duyurulduğu sırada sanık kürsüsüne yürüyerek konuşan Ekrem İmamoğlu, "Sizin karar verirken nasıl işaret yaptığınızı gördüm. Söz hakkı vermekten bile korkuyorsunuz. Bana söz hakkı vermek zorundasınız. Söz hakkı verirseniz siz rahatlarsınız. Yoksa millet huzurunda hakimlik yapamazsınız" dedi.

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında ara karar açıklandı! Duruşma savcısından İmamoğlu'na: "O elini indir"

"O ELİNİ İNDİR"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Sanığı dışarı alalım" dedi. Ekrem İmamoğlu da, "Yazık ediyorsunuz. Sizi uyarıyorum. Siz 86 milyon insanın yükünü taşıyabilir misiniz? Hesabını vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine duruşma savcısı "O elini indir" dedi. İmamoğlu ise cevap olarak, "Biraz mertliği varsa bu insanları bırakır tek başıma benimle mücadele eder. Yazıktır bu millete, yazıktır bu memlekete. Burada kişi başına 2-3 jandarma düşüyor. Böyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar, ardından jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran savaşı geriliminde müzakere çağrısı
Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#dava
#iddianame
#Yolsuzluk Soruşturması
#Reddi Hakim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.