Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı
İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. İran, İsrail ile ABD'nin saldırılarına misilleme saldırıları ile karşılık verirken 'da tansiyon günden güne yükseliyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında da önemli bir gerçekleştirildi. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, 'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı

Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Cumhurbaşkanımıza, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti."

https://x.com/iletisim/status/2031057615086825594

