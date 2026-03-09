Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran savaşı geriliminde müzakere çağrısı

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesiyle tehditlere karşı güvence altında olduğuna vurgu yapan Erdoğan, müzakere çağrısı yaparak onurlu bir çözüm bulunabileceğini söyledi.
-Gazze'de 10 Ekim'de imzalanan mutabakata rağmen sahada insani gerilim devam ediyor. İsrail bölgeyi terörize etmeyi sürdürüyor.
-Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.
-Ülkemize gelen balistik unsurlar etkisiz hale getirilmiş İran tarafına gerekli uyarılar yapılmıştır. Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür.
-Azerbaycan'a yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kardeş ülkeler arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldığını açıkça dile getirdik.
-Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar sağlam bir teminat oluşturarak bölgeden gelecek tehditlere karşı ülkemizi güvence altına alıyor.