Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesiyle tehditlere karşı güvence altında olduğuna vurgu yapan Erdoğan, müzakere çağrısı yaparak onurlu bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran savaşı geriliminde müzakere çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin savunma sanayisiyle güvence altında olduğunu belirtirken, Orta Doğu'da yeni müzakere süreçlerinin mümkün olduğunu ve onurlu çözümler bulunabileceğini vurguladı. Gazze'de 10 Ekim'de imzalanan mutabakata rağmen insani gerilimin devam ettiğini ve İsrail'in bölgeyi terörize etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Orta Doğu coğrafyasının bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını kabul etmediklerini ifade etti. Ülkeye gelen balistik unsurların etkisiz hale getirildiğini ve İran tarafına gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Bölgesel istikrarı ve geleceği tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm bulunabileceğine inandığını ve yeni müzakere sürecinin mümkün olduğunu dile getirdi. Azerbaycan'a yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kardeş ülkeler arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldığını belirtti. Savunma sanayisindeki başarıların, bölgeden gelecek tehditlere karşı ülkeyi güvence altına aldığını vurguladı.

-Gazze'de 10 Ekim'de imzalanan mutabakata rağmen sahada insani gerilim devam ediyor. İsrail bölgeyi terörize etmeyi sürdürüyor.

"ORTA DOĞU'NUN AMELİYATA ALINMASINI KABUL ETMİYORUZ"

-Orta Doğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.

"YENİ MÜZAKERE SÜRECİ MÜMKÜNDÜR"

-Ülkemize gelen balistik unsurlar etkisiz hale getirilmiş İran tarafına gerekli uyarılar yapılmıştır. Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni müzakere süreci mümkündür.

-Azerbaycan'a yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kardeş ülkeler arasında düşmanlık tohumları ekilmeye çalışıldığını açıkça dile getirdik.

-Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar sağlam bir teminat oluşturarak bölgeden gelecek tehditlere karşı ülkemizi güvence altına alıyor.