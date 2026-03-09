Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

Kategoriler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu toplam 407 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Mahkeme Başkanı "salonu boşaltın" talimatı verdi. İzleyicilerin çıkmasını isteyen mahkeme başkanı, sadece sanıklar ve avukatlarla devam edeceğini söyledi.
Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında yapılan yargılamanın, nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü duruşma şeklinde yapılması planlanıyor. Savunmalara öncelikle tutuklu sanıklardan başlanacak, ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek.
Ekrem İmamoğlu’nun ise duruşmalarda 10 saatlik bir savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu’nun 2 veya 3 gün sürmesi öngörülen savunmasında ilk gün siyasi değerlendirmelerde bulunacağı, ardından iddianamede yer alan 143 eylem ve 17 ayrı suçlamaya tek tek cevap vereceği tahmin ediliyor. İlk duruşmanın sona ermesinin ardından duruşmalara mayıs sonuna kadar bir aylık ara verilmesi planlanıyor.