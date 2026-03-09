Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 105'i tutuklu 407 sanığın yargılanmasına başlandı. Ekrem İmamoğlu ve 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İşte İBB yolsuzluk davasında dakika dakika son gelişmeler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ’nun da bulunduğu 105’i tutuklu toplam 407 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanık hakim karşısına çıkıyor.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Yargılama, nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü Silivri'de yapılacak.
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarda 10 saatlik bir savunma yapması bekleniyor.
İddianamede İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar yer alıyor.
Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

"SALONU BOŞALTIN" TALİMATI

Mahkeme Başkanı "salonu boşaltın" talimatı verdi. İzleyicilerin çıkmasını isteyen mahkeme başkanı, sadece sanıklar ve avukatlarla devam edeceğini söyledi.

NİSAN AYI SONUNA KADAR HAFTADA 4 DURUŞMA

Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında yapılan yargılamanın, nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü duruşma şeklinde yapılması planlanıyor. Savunmalara öncelikle tutuklu sanıklardan başlanacak, ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek.

Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

İMAMOĞLU'NDAN 10 SAATLİK SAVUNMA

Ekrem İmamoğlu’nun ise duruşmalarda 10 saatlik bir savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu’nun 2 veya 3 gün sürmesi öngörülen savunmasında ilk gün siyasi değerlendirmelerde bulunacağı, ardından iddianamede yer alan 143 eylem ve 17 ayrı suçlamaya tek tek cevap vereceği tahmin ediliyor. İlk duruşmanın sona ermesinin ardından duruşmalara mayıs sonuna kadar bir aylık ara verilmesi planlanıyor.

Yüzyılın yolsuzluk davasında duruşma günü! Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkacak

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  1. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  2. Rüşvet (12 kez)
  3. Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  4. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  5. Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  6. Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  7. Suç delillerini gizleme (2 kez)
  8. Haberleşmenin engellenmesi
  9. Kamu malına zarar verme
  10. Rüşvet alma (47 kez)
  11. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  12. İrtikap (9 kez)
  13. İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  14. Çevrenin kasten kirletilmesi
  15. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  16. Orman Kanunu'na Muhalefet
  17. Maden Kanunu'na muhalefet
