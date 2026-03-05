Menü Kapat
TGRT Haber
Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu hakkında bir vatandaşa çirkin dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası düştü.

Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan , başkanlık döneminde ’de düzenlenen fuarında bir vatandaşa "çirkin" diyerek hakaret etmişti. İmamoğlu'nun vatandaşa karşı sarf ettiği "çirkin" kelimesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiş ve hakkında dava açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü

Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşa yönelik hakaret davası, avukatların ön ödeme yapmasıyla düştü.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, başkanlık döneminde Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO fuarında bir vatandaşa "çirkin" diyerek hakaret etmişti.
İmamoğlu'nun vatandaşa karşı sarf ettiği "çirkin" kelimesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiş ve hakkında dava açılmıştı.
Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatların ön ödeme yapması sonucu davanın düşürülmesine karar verdi.
Daha önce de İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiası ile açılan dava ön ödeme sebebi ile düşürülmüştü.
Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü

Davada kararını açıklayan Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatların ön ödeme yapması sonucu davanın düşürülmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü

Öte yandan İmamoğlu hakkında daha önce de savcılara hakaret ettiği iddiası ile açılan dava ön ödeme sebebi ile düşürülmüştü.

