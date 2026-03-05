Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü

Kategoriler
İstanbul
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, başkanlık döneminde Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO fuarında bir vatandaşa "çirkin" diyerek hakaret etmişti. İmamoğlu'nun vatandaşa karşı sarf ettiği "çirkin" kelimesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiş ve hakkında dava açılmıştı.
Davada kararını açıklayan Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatların ön ödeme yapması sonucu davanın düşürülmesine karar verdi.
Öte yandan İmamoğlu hakkında daha önce de savcılara hakaret ettiği iddiası ile açılan dava ön ödeme sebebi ile düşürülmüştü.