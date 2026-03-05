İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, başkanlık döneminde Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO fuarında bir vatandaşa "çirkin" diyerek hakaret etmişti. İmamoğlu'nun vatandaşa karşı sarf ettiği "çirkin" kelimesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiş ve hakkında dava açılmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme! "Çirkin" davası düştü Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşa yönelik hakaret davası, avukatların ön ödeme yapmasıyla düştü. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, başkanlık döneminde Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO fuarında bir vatandaşa "çirkin" diyerek hakaret etmişti. İmamoğlu'nun vatandaşa karşı sarf ettiği "çirkin" kelimesi hakaret suçu kapsamında değerlendirilmiş ve hakkında dava açılmıştı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatların ön ödeme yapması sonucu davanın düşürülmesine karar verdi. Daha önce de İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiası ile açılan dava ön ödeme sebebi ile düşürülmüştü.

Davada kararını açıklayan Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun avukatların ön ödeme yapması sonucu davanın düşürülmesine karar verdi.

Öte yandan İmamoğlu hakkında daha önce de savcılara hakaret ettiği iddiası ile açılan dava ön ödeme sebebi ile düşürülmüştü.