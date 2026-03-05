İran krizinde Avrupa: Transatlantik İttifakı ve stratejik yol ayrımı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesinin Avrupa ve Transatlantik İlişkileri’ne etkisini analiz eden bir bildiri yayımladı. ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan tek taraflı askeri müdahalesi yalnızca Ortadoğu’nun güvenlik mimarisini sarsmakla kalmamış, aynı zamanda uluslararası sistemdeki yapısal fay hatlarını da görünür hale getirmiştir. Konjonktürel bir güvenlik krizinin ötesine geçen bu gelişme, halihazırda kırılgan bir süreçten geçen transatlantik ittifakını ve Avrupa’nın iç dengelerini dönüştüren stratejik bir katalizör niteliği taşımaktadır.

ABD’nin sahaya yansıttığı güç projeksiyonu, Avrupa’nın uzun yıllardır savunduğu “normatif güç” söyleminin aşınmasına yol açarken, kıtanın yeni küresel güç rekabetindeki edilgen konumunu da ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler, Avrupa’da uzun süredir tartışılan “stratejik otonomi” arayışının artık yalnızca bir vizyon tartışması değil, jeopolitik bir zorunluluk haline geldiğini göstermektedir.

İran’a yönelik müdahale, Avrupa için yalnızca bir dış politika krizi değil aynı zamanda ciddi bir yüzleşme anı olarak değerlendirilmektedir. Kriz, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu’daki küresel aktörlük kapasitesine ilişkin yapısal sınırlılıkları bir kez daha gündeme getirmiştir. Sahada bağımsız bir askeri caydırıcılığa ve entegre bir güç projeksiyonuna sahip olmayan Avrupa’nın, ABD’nin jeopolitik öncülüğü olmaksızın bölgesel denklemlerde belirleyici bir aktör olması zor görünmektedir.

Kriz aynı zamanda Avrupa Birliği içinde stratejik parçalanma riskini de artırmaktadır. Birlik, ortak bir vizyon etrafında birleşmek yerine ulusal güvenlik kaygılarının şekillendirdiği farklı ve tepkisel politikalar üretmektedir. Washington’ın Avrupa başkentlerine açık biçimde taraf olma çağrısında bulunması ve farklı tutum sergileyen aktörlere yönelik baskılar, AB içindeki dayanışma zeminini de zorlamaktadır.

Son gelişmeler, Avrupa’nın güvenlik ve kimlik söyleminde önemli bir dönüşüme işaret etmektedir. Geçmişte kurallara dayalı uluslararası düzen ve uluslararası hukuk vurgusunu öne çıkaran Avrupa, giderek daha fazla askeri kapasite ve sert güç araçlarına yönelmektedir. Fransa’nın öncülüğünde nükleer şemsiyenin genişletilmesi ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik tartışmalar bu dönüşümün en somut göstergeleri arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede İran krizi, Avrupa’nın uluslararası sistemdeki rolünü, transatlantik ilişkilerin geleceğini ve stratejik otonomi tartışmalarını yeniden şekillendiren kritik bir dönemeç olarak değerlendirilmektedir.