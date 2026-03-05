Gram altın 7300 lira sınırını aştı! 5 Mart 2026 Perşembe gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ABD, İsrail ve İran'da yaşanan ve bütün Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaş sonrasında piyasalarda volatilite devam ediyor. Altın yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2026 güncel altın fiyatları...