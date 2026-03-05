Gram altın 7300 lira sınırını aştı! 5 Mart 2026 Perşembe gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Kategoriler
ABD, İsrail ve İran'da yaşanan ve bütün Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaş sonrasında piyasalarda volatilite devam ediyor. Altın yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
5 Mart 2026 Perşembe günü altın fiyatları 7,335 lira seviyesinde güne başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi ve doların zayıflamasıyla yükseldi.
Spot altın yüzde 0,8 artarak 5.177,26 dolara çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1 yükselişle 5.186,40 dolardan işlem gördü.
Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, artan küresel siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamında bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 20 yükselerek peş peşe rekor seviyeler kaydetti.
5 mart 2026 perşembe günü güncel altın fiyatları
Gram Altın: Alış 7.346,37 TL – Satış 7.344,85 TL
Serbest Piyasa Altın (TL/Gr): Alış 7.503,65 TL – Satış 7.478,09 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 50.403,00 TL – Satış 49.663,00 TL
Çeyrek Altın: Alış 12.268,46 TL – Satış 11.964,95 TL
Yarım Altın: Alış 24.536,93 TL – Satış 23.855,12 TL