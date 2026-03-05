Altın için 5500 barajını bekleyin! Tuna Kaya yeni bombayı patlattı

Savaş çıktı, altın fiyatları neden düşüyor? Gümüş, petrol, dolar ve Euro gibi döviz kurları nasıl seyredecek? Ekonomist Tuna Kaya İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin ekonomiye etkilerini tüm boyutlarıyla anlattı ve yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu.