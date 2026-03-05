Altın için 5500 barajını bekleyin! Tuna Kaya yeni bombayı patlattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Savaş çıktı, altın fiyatları neden düşüyor? Gümüş, petrol, dolar ve Euro gibi döviz kurları nasıl seyredecek? Ekonomist Tuna Kaya İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin ekonomiye etkilerini tüm boyutlarıyla anlattı ve yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu.
Ortadoğu’daki gerilimle birlikte petrol fiyatları 70 dolar seviyelerinden 85 dolara kadar yükseldi. Kaya, petrolün 100 doların üzerinde kalmasının küresel ekonomi üzerinde ciddi baskıye neden olacağını belirtti.
Kaya "Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde her ay kalması küresel enflasyonu yaklaşık yüzde 0,5 artırır, dünya ekonomisinin büyümesini ise aynı oranda aşağı çeker" dedi.
Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının riskleri artırdığını vurgulayan Kaya, petrolün 120–150 dolar bandına yükselmesi halinde küresel ekonomide resesyon ihtimalinin güçleneceğini söyledi.
Bölgenin yalnızca petrol için değil, doğalgaz ve küresel ticaret için de kritik olduğuna dikkat çeken Kaya, "Dünya doğalgazının yaklaşık yüzde 20’si bu bölgeden geçiyor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticiler burada. Ticaretin aksaması milyarlarca dolarlık zarara yol açabilir" diyerek durumun derinliğine dikkat çekti.
Savaşın taraflar için ekonomik yükünün de arttığını söyleyen Kaya, savunma maliyetlerine dikkat çekerek "İran’ın 20 bin dolarlık drone’una karşı 4 milyon dolarlık Patriot füzesi kullanılıyor. Savaş bir ay sürerse maliyet 95 milyar dolara ulaşabilir" dedi.
Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın, gümüş ve platin fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Kaya "Borsalardaki sert düşüş nedeniyle yatırımcılar teminat tamamlamak için kârda oldukları varlıkları sattı. Bu yüzden altın yaklaşık yüzde 10, gümüş yüzde 20, platin ise yüzde 25 geriledi" dedi.
Kaya’ya göre bu düşüşler aynı zamanda alım fırsatı oluşturuyor. Altın için 5150 seviyesi önemli destek, 5250’nin aşılması ise yeniden 5500 atağını gündeme getirebilir.
Gümüşün tepe seviyesinden sonra yüzde 20 düştüğünü belirten Kaya, 86 seviyesinin aşılması halinde yeniden 95 dolar bandının görülebileceğini söyledi.
Bitcoin tarafında ise 71 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade eden Kaya, küresel risklerin azalması halinde kripto piyasasında toparlanma görülebileceğini belirtti.
Ortadoğu’daki gerilimin Türkiye açısından en büyük riskinin enerji fiyatları olduğunu belirten Kaya, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekebileceğini söyleyerek "Türkiye enerji ithal eden bir ülke. Petrol fiyatlarının yükselmesi sanayi ve ekonomi üzerinde ciddi maliyet oluşturur" dedi.
Ocak ayında yüzde 4,8, şubat ayında ise yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonun yılın ilk iki ayında yaklaşık yüzde 8’e ulaştığını hatırlatan Kaya, savaşın uzaması halinde faiz indirimlerinin de gecikebileceğini ifade etti.
Kaya, savaşın büyüme ihtimalinin finansal piyasalarda belirsizliği artırdığına dikkat çekerek "Hem kripto paralarda hem de hisse senedi piyasalarında dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü savaş gittikçe boyut kazanıyor" dedi.