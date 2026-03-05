Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için 5500 barajını bekleyin! Tuna Kaya yeni bombayı patlattı

Mart 05, 2026 14:20
1
altın fiyatları neden düşüyor

Savaş çıktı, altın fiyatları neden düşüyor? Gümüş, petrol, dolar ve Euro gibi döviz kurları nasıl seyredecek? Ekonomist Tuna Kaya İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin ekonomiye etkilerini tüm boyutlarıyla anlattı ve yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu.

 

2
petrol

Ortadoğu’daki gerilimle birlikte petrol fiyatları 70 dolar seviyelerinden 85 dolara kadar yükseldi. Kaya, petrolün 100 doların üzerinde kalmasının küresel ekonomi üzerinde ciddi baskıye neden olacağını belirtti.

3
Petrol fiyatları

Kaya "Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde her ay kalması küresel enflasyonu yaklaşık yüzde 0,5 artırır, dünya ekonomisinin büyümesini ise aynı oranda aşağı çeker" dedi.

 

4
Hürmüz Boğazı

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının riskleri artırdığını vurgulayan Kaya, petrolün 120–150 dolar bandına yükselmesi halinde küresel ekonomide resesyon ihtimalinin güçleneceğini söyledi.

 

5
Dünya doğalgazı

Bölgenin yalnızca petrol için değil, doğalgaz ve küresel ticaret için de kritik olduğuna dikkat çeken Kaya, "Dünya doğalgazının yaklaşık yüzde 20’si bu bölgeden geçiyor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticiler burada. Ticaretin aksaması milyarlarca dolarlık zarara yol açabilir" diyerek durumun derinliğine dikkat çekti.

6
savaşın maliyeti

Savaşın taraflar için ekonomik yükünün de arttığını söyleyen Kaya, savunma maliyetlerine dikkat çekerek "İran’ın 20 bin dolarlık drone’una karşı 4 milyon dolarlık Patriot füzesi kullanılıyor. Savaş bir ay sürerse maliyet 95 milyar dolara ulaşabilir" dedi.
 

7
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın, gümüş ve platin fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Kaya "Borsalardaki sert düşüş nedeniyle yatırımcılar teminat tamamlamak için kârda oldukları varlıkları sattı. Bu yüzden altın yaklaşık yüzde 10, gümüş yüzde 20, platin ise yüzde 25 geriledi" dedi.
 

8
ALTIN FİYATLARI

5500 ATAĞI GÜNDEMDE

Kaya’ya göre bu düşüşler aynı zamanda alım fırsatı oluşturuyor. Altın için 5150 seviyesi önemli destek, 5250’nin aşılması ise yeniden 5500 atağını gündeme getirebilir.
 

9
GÜMÜŞ VE BİTCOİN

GÜMÜŞ VE BİTCOİN 

Gümüşün tepe seviyesinden sonra yüzde 20 düştüğünü belirten Kaya, 86 seviyesinin aşılması halinde yeniden 95 dolar bandının görülebileceğini söyledi.
 

10
Bitcoin

Bitcoin tarafında ise 71 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade eden Kaya, küresel risklerin azalması halinde kripto piyasasında toparlanma görülebileceğini belirtti.
 

11
Türkiye açısından en büyük risk

Ortadoğu’daki gerilimin Türkiye açısından en büyük riskinin enerji fiyatları olduğunu belirten Kaya, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekebileceğini söyleyerek "Türkiye enerji ithal eden bir ülke. Petrol fiyatlarının yükselmesi sanayi ve ekonomi üzerinde ciddi maliyet oluşturur" dedi.
 

12
faiz indirimi

Ocak ayında yüzde 4,8, şubat ayında ise yüzde 2,96 olarak açıklanan enflasyonun yılın ilk iki ayında yaklaşık yüzde 8’e ulaştığını hatırlatan Kaya, savaşın uzaması halinde faiz indirimlerinin de gecikebileceğini ifade etti.
 

13
kripto paralar

PİYASAYA KRİTİK UYARI

Kaya, savaşın büyüme ihtimalinin finansal piyasalarda belirsizliği artırdığına dikkat çekerek "Hem kripto paralarda hem de hisse senedi piyasalarında dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü savaş gittikçe boyut kazanıyor" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.