Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in vakıflarla ilgili sözlerine sert tepki: Senin haddini de boyunu da aşar

AK Parti Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vakıflarla ilgili sözlerine yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi. İnan, "Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar" ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in vakıflarla ilgili sözlerine sert tepki: Senin haddini de boyunu da aşar
05.03.2026
05.03.2026
Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, lideri ’in vakıflar üzerinden yönelttiği iddialara sert sözlerle cevap verdi.

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in vakıflarla ilgili sözlerine sert tepki: Senin haddini de boyunu da aşar

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP lideri Özgür Özel'in vakıflar üzerinden yönelttiği iddialara sert sözlerle yanıt vererek, CHP'yi belediyeler aracılığıyla çeşitli oluşumlara destek vermekle suçladı.
Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin belediyeler üzerinden LGBT'yi fonladığını, hırsızların özel jet sefalarını finanse ettiğini ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kadınlara psikolojik işkence yapan derneklerle protokol imzaladığını iddia etti.
İnan, Özgür Özel'in 'iftira atmanın mesleği haline geldiğini' söyledi.
İnan, Milletin vakıflarının Özgür Özel'in haddini ve boyunu aştığını belirtti.
CHP liderinin siyasi polemik üretmeye çalıştığını ifade etti.
CHP’nin belediyeler üzerinden çeşitli yapılara destek verdiğini hatırlatan İnan, “Belediyeler üzerinden LGBT’yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve ‘çağdaş yaşam’ adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP’nin kendisidir” ifadelerini kullandı.

Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in vakıflarla ilgili sözlerine sert tepki: Senin haddini de boyunu da aşar

"İFTİRA ATMAK ÖZEL'İN MESLİĞİ HALİNE GELDİ"

Özgür Özel’in açıklamalarını da eleştiren İnan, “Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel’in adeta mesleği haline gelmiş" dedi.

"MİLLETİN VAKIFLARI SENİN HADDİNİ DE BOYUNU DA AŞAR"

CHP liderinin siyasi polemik üretmeye çalıştığını ifade eden İnan, “Silivri’deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin; patenti size ait, içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar" değerlendirmesinde bulundu.

