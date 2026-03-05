Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'in vakıflarla ilgili sözlerine sert tepki: Senin haddini de boyunu da aşar

Kategoriler
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP lideri Özgür Özel’in vakıflar üzerinden yönelttiği iddialara sert sözlerle cevap verdi.
CHP’nin belediyeler üzerinden çeşitli yapılara destek verdiğini hatırlatan İnan, “Belediyeler üzerinden LGBT’yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve ‘çağdaş yaşam’ adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP’nin kendisidir” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in açıklamalarını da eleştiren İnan, “Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel’in adeta mesleği haline gelmiş" dedi.
CHP liderinin siyasi polemik üretmeye çalıştığını ifade eden İnan, “Silivri’deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin; patenti size ait, içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar" değerlendirmesinde bulundu.