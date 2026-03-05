Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Mustafa Destici: Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Türkiye'nin etrafının ateş topuna döndüğüne dikkat çekerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı da uyarıda bulunan Destici, "Türkiye'yi başkalarıyla karıştırmayın. Türk milleti, vatanı söz konusu olduğunda canını düşünmez." dedi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
06:26
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
06:26

Büyük Birlik Partisi () Genel Başkanı , partisinin Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına katıldı.

Programda konuşan Destici, dünya Müslümanlarının durumuna değinerek, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmen eline, Myanmar'a kadar hala pek çok Türk coğrafyasında ve İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. 'deki kardeşlerimiz yıkık dökük binalar arasında Ramazan'ı geçirmeye çalışıyor. Doğu Türkistan'dakiler Kızılçin'in zulmü altında Ramazan'ı karşılıyor. Myanmar'dakiler, Yemen'dekiler, Sudan'dakiler, Somali'dekiler bir taş çorbayı bulamadan iftar yapıyor, üç hurma bulamadan sahur yapıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın

'nin etrafının adeta "ateş topu" olduğunu, son olarak İsrail ile ABD'nin İran'a saldırdığını anımsatan Destici, "Bütün bunlar teyakkuzda olmamızı, tedbirli olmamızı elbette ki içeride de birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Destici: Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın

"TÜRK MİLLETİNİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMAYIN"

"Arada bir de Türkiye'ye parmak sallıyorlar. O hadsizlere diyoruz ki, Türkiye'yi, Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın. Türkiye ne Afganistan'a benzer ne Suriye'ye benzer ne Irak'a benzer, ne Filistin'e benzer, ne Sudan'a, Somali'ye ne Venezuela'ya ne İran'a benzer. Türkiye, Türk milleti, vatanı söz konusu olduğunda canını düşünmez. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın tam buna uygun bir güzel sözü var. 'Biz kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama gerektiğinde dünyanın şahdamarını kesmesini de biliriz.' diyordu. Onun için Türkiye'ye parmak sallayanlar şunu bilsinler ki, Türkiye'nin o parmak sallayanları da, o parmakları da, onun arkasındaki güçleri de kıracak, yenecek, mağlubiyete uğratacak gücü de, azmi de, kararlılığı da vardır."

Mustafa Destici: Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ERDOĞAN, BAHÇELİ VE DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR

İftar programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yakın zamanda CHP'den istifa eden Özarslan, bölgede yaşanan kaos ortamını hatırlatarak, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

Mustafa Destici: Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın

Programa, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve partililer katıldı.

ETİKETLER
#gazze
#mustafa destici
#bbp
#Doğu Türkistan
#TÜRKİYE
#Politika
