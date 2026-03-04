Ak Parti'den ihraç edilen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan istifa etti

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, yaptığı yazılı açıklamayla AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy alarak göreve seçilen Nihat Doğan için AK Parti'nin ihraç kararı verdiği öğrenilmişti.

Özetle

Kendisi ve ailesi hakkında mesnetsiz iftiralar ortaya atıldığını savunan Nihat Doğan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ŞER ODAKLARI VE İFTİRACILAR AMACINA ULAŞAMAYACAK"

"Uzun zamandır üzerimize kurulan oyunlara, ailemizi hedef alan mesnetsiz iftiralara ve gündemimizi kirletmek isteyen odaklara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu süreçte hem hukukun selameti hem de aziz milletimize karşı daha şeffaf olabilmek adına; sürecimiz netlik kazanana kadar ve partimize en küçük bir zarar gelmemesi için partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Adalet tecelli ettiğinde; süreçte kimlerin eli olduğunu, kimlerin hangi çıkar hesapları içerisinde hareket ettiğini tüm açıklığıyla basın mensuplarımız aracılığıyla siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hiçbir gerçek gizli kalmayacaktır. Adalet yerini bulana kadar belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bizim için esas olan makam değil, milletimizin emanetidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Değerlerimizden, hizmet anlayışımızdan ve milletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."