Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ak Parti'den ihraç edilen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan istifa etti

AK Parti'den ihraç edilen Elazığ’ın Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Nihat Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj gönderdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ak Parti'den ihraç edilen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 10:05

Yurtbaşı , yaptığı yazılı açıklamayla 'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 52 oy alarak göreve seçilen Nihat Doğan için AK Parti'nin ihraç kararı verdiği öğrenilmişti.

HABERİN ÖZETİ

Ak Parti'den ihraç edilen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan istifa etti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, hakkında çıkan iddialar ve partisine zarar gelmemesi amacıyla partisinden istifa ettiğini, ancak belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, partisinden istifa etti.
İstifa gerekçesi olarak üzerine kurulan oyunlar, iftiralar ve partiye zarar gelmemesi gösterildi.
Belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
Adalet tecelli ettiğinde, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam edeceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Kendisi ve ailesi hakkında mesnetsiz iftiralar ortaya atıldığını savunan Nihat Doğan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ŞER ODAKLARI VE İFTİRACILAR AMACINA ULAŞAMAYACAK"

"Uzun zamandır üzerimize kurulan oyunlara, ailemizi hedef alan mesnetsiz iftiralara ve gündemimizi kirletmek isteyen odaklara karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Şer odakları ve içimizdeki bazı iftira sahipleri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Bu süreçte hem hukukun selameti hem de aziz milletimize karşı daha şeffaf olabilmek adına; sürecimiz netlik kazanana kadar ve partimize en küçük bir zarar gelmemesi için partimden ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

Ak Parti'den ihraç edilen Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan istifa etti

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Adalet tecelli ettiğinde; süreçte kimlerin eli olduğunu, kimlerin hangi çıkar hesapları içerisinde hareket ettiğini tüm açıklığıyla basın mensuplarımız aracılığıyla siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşacağız. Hiçbir gerçek gizli kalmayacaktır. Adalet yerini bulana kadar belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bizim için esas olan makam değil, milletimizin emanetidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Değerlerimizden, hizmet anlayışımızdan ve milletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer CHP'den ihraç edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti'ye geçme iddiasını cevapladı! Fatih Atik Özgür Özel için bir suç duyurusunu daha duyurdu
ETİKETLER
#ak parti
#belediye başkanı
#istifa
#Nihat Doğan
#Bağımsız Devletler Topluluğu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.