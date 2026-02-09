Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti'ye geçme iddiasını cevapladı! Fatih Atik Özgür Özel için bir suç duyurusunu daha duyurdu

İstifasıyla CHP'nin ve Türk siyasetinin gündemi olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, TGRT Haber'in Medya Kritik programına özel açıklamalarda bulundu. Özarslan, küfürlü mesajlar nedeniyle ailesinin de Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek Mansur Yavaş ve AK Parti'ye geçme iddiasıyla ilgil önemli sözler kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 23:47

'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyaset gündeminin baş sırasına geçerken 'in programında önemli detaylar paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi , reklam arasında Özarslan ile telefonda görüştüğünü belirterek CHP'den istifa eden başkanın sözlerini canlı yayında açıkladı.

AİLESİNDEN DE ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Özgür Özel için küfür ve hakaret dolu mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından Özarslan'ın ailesinin de Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisini aldığını belirten Atik, Özarslan'la yaptığı konuşma hakkında şu cümleleri sarf etti:

"CHP'den arayanlar oldu mu diye sorduğumda 'Hangi yüzle beni arayacaklar? Bu kadar küfürden sonra açıp bana ne diyecekler?" dedi."

"EN ÇOK MANSUR YAVAŞ'A ÜZÜLÜYORUM"

Atik, sözlerinin devamında Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"En çok Mansur Yavaş Başkanı'mın düştüğü duruma üzülüyorum. CHP, Mansur Yavaş'ı artık hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı Adayı yapmaz dedi.

CHP içindeki ülkücü, milliyetçi, muhafazakar arkadaşlarıma da sesleniyorum. Benim yaşadıklarımı iyi analiz edip bu durumları değerlendirsinler dedi. Özgür Özel yönetiminde bu partide nasıl devam edecekler? diye sordu."

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Atik ayrıca Özarslan'ın AK Parti'ye geçme gündeminin olmadığını bağımsız kalmaya devam edeceğini söylediğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Mesajları silmiş'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti! Gerekçesinde Özgür Özel var
ETİKETLER
#tgrt haber
#chp
#fatih atik
#Medya Kritik
#Mesut Özarslan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.