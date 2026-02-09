CHP'den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti'ye geçme iddiasını cevapladı! Fatih Atik Özgür Özel için bir suç duyurusunu daha duyurdu

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyaset gündeminin baş sırasına geçerken TGRT Haber'in Medya Kritik programında önemli detaylar paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, reklam arasında Özarslan ile telefonda görüştüğünü belirterek CHP'den istifa eden başkanın sözlerini canlı yayında açıkladı.

AİLESİNDEN DE ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Özgür Özel için küfür ve hakaret dolu mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından Özarslan'ın ailesinin de Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisini aldığını belirten Atik, Özarslan'la yaptığı konuşma hakkında şu cümleleri sarf etti:

"CHP'den arayanlar oldu mu diye sorduğumda 'Hangi yüzle beni arayacaklar? Bu kadar küfürden sonra açıp bana ne diyecekler?" dedi."

"EN ÇOK MANSUR YAVAŞ'A ÜZÜLÜYORUM"

Atik, sözlerinin devamında Özarslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"En çok Mansur Yavaş Başkanı'mın düştüğü duruma üzülüyorum. CHP, Mansur Yavaş'ı artık hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı Adayı yapmaz dedi.

CHP içindeki ülkücü, milliyetçi, muhafazakar arkadaşlarıma da sesleniyorum. Benim yaşadıklarımı iyi analiz edip bu durumları değerlendirsinler dedi. Özgür Özel yönetiminde bu partide nasıl devam edecekler? diye sordu."

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Atik ayrıca Özarslan'ın AK Parti'ye geçme gündeminin olmadığını bağımsız kalmaya devam edeceğini söylediğini ifade etti.