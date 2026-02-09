Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Mesajları silmiş'

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti.

6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü söyleyen Özarslan, bu görüşme sonrası CHP lideri Özgür Özel'in 7 Şubat'ta WhatsApp'tan kendisine ve ailesine sinkaflı mesajlar yazdığını, tehdit ederek hakarette bulunduğunu öne sürmüştü. Özarslan, Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZARSLAN'A CEVAP

Özgür Özel ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" demişti. Özarslan’ın aksini ispat için ekran görüntüsünü paylaşmaya çağıran Özel, "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. 'Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 106. ve 125.maddeleri kapsamında tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi oldu.

ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Mesut Özarslan, yaptığı basın toplantısında sürece dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Son günlerde AK Parti'ye katılacağı iddiası gündemden düşmeyen Özarslan, "Geçmişten geldiğim gelenek neticesiyle AK Partili arkadaşlarımla, MHP'den yetişme birisi olduğum için ise abilerimle oturuyor ve istişare ediyorum. Partiye geçme sürecine ilişkin bir şey konuşmadık" dedi.

"NE AK PARTİ NE DE MHP BANA UZAK"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özarslan, "Ne AK Parti ne de MHP bana uzak. Süreç ne gösterir bilemem, şu an bağımsızım" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL MESAJLARI SİLMİŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan Özarslan, "Özgür Özel, 'ben böyle bir şey söylemedim etmedim' dedi dün. Ben savcılığa duyuruda bulundum. Baktım mesajları silmiş. Devlet görmüyor mu bu mesajları? Bilimden ve teknolojiden kaçamayacaksın" dedi.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Benimle birlikte 7 meclis üyesi daha istifa etti." ifadelerini kullandı.