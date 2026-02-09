Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı, 41 tutuklama!

Türkiye genelinde terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftalık süreçte Jandarma birimleri tarafından 29 şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık.

FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve

Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."