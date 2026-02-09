Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı, 41 tutuklama!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, FETÖ’nün finans kaynaklarından sosyal medya yapılanmasına kadar pek çok hücre evi deşifre edildi. Bakan Ali Yerlikaya, son 14 günde 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye genelinde terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. , son iki haftalık süreçte birimleri tarafından 29 şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı, 41 tutuklama!

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık.

FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve
Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya duyurdu! 29 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı, 41 tutuklama!
