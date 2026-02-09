Bitcoin toparlanıyor: 72 bin doların üzeri test edildi

Kripto piyasalarında tansiyon bir miktar düşmüş görünüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, Asya işlemlerinde 72 bin doların üzerine çıkarak son günlerde yaşanan kayıpların bir bölümünü telafi etti. Gün içinde 72.217,50 dolara kadar yükselen Bitcoin, ardından düne göre yüzde 0,57 artışla 71.062,94 dolar seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta perşembe günü 60.033 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, cuma günü yeniden 70 bin dolar eşiğini aşmıştı. Aynı saatlerde Ethereum ise yüzde 0,18’lik sınırlı bir düşüşle 2.089,43 dolardan işlem gördü.

'RİSKLER BİTTİ DEMEK İÇİN ERKEN'

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron’a göre piyasada bir dengelenme var, ancak temkin elden bırakılmamalı. Mauron, 60 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek olarak öne çıktığını, 75 bin doların ise ayı piyasasının sona erdiğine dair önemli bir eşik olabileceğini söylüyor. Yani o seviye aşılmadan net konuşmak zor, açıkçası.

SATIŞLAR KÖPÜĞÜ ALDI, ZEMİN GÜÇLENDİ

FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty ise geçen haftaki sert satışların spekülatif köpüğü temizlediği görüşünde. McNulty’ye göre bu geri çekilme, piyasanın daha sağlam bir zemine oturmasını sağladı. ABD’de 6 Şubat’ta Bitcoin ETF’lerine 221 milyon dolarlık para girişi olması da yatırımcıların düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM NE SÖYLÜYOR?

IG Australia analisti Tony Sycamore, teknik tarafta kritik bir noktaya dikkat çekiyor. Sycamore’a göre Bitcoin, 200 haftalık hareketli ortalama olan 58 bin doların üzerinde kaldığı sürece 73–75 bin dolar bandına doğru yükseliş potansiyeli taşıyor.