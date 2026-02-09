Altın için 6000 dolar alarmı! Dev banka tahmin yükseltti: Yüzde 35 artış bekliyoruz

Kategoriler
Altın fiyatları için beklenen haber, ABD'li finans devinden geldi. Wells Fargo, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini güçlü biçimde yukarı çekti. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, 2026 yıl sonu altın hedef fiyatını ons başına 6.100 ila 6.300 dolara yükseltti ; bu, önceki 4.500 ila 4.700 dolar aralığından önemli ölçüde bir artış anlamına geliyor.
ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, altın fiyatları için 2026 yılındaki seyrine ilişkin öngörüsünü olumlu yönde revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 6 bin 100–6 bin 300 dolar aralığına yükseltti.
Wells Fargo’nun yatırım kolu Wells Fargo Investment Institute, daha önce 4 bin 500–4 bin 700 dolar olan 2026 sonu tahminini güncelledi. Hesaplamalara göre, bu 1.600 dolarlık bir yukarı yönlü düzeltmeye veya bant genelinde yaklaşık %35'lik bir artışa denk geliyor.
Mevcut ons fiyatının yaklaşık 4 bin 961 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında, bankanın yeni tahmini altın için yüzde 23–27 aralığında ek yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bu güncelleme, piyasadaki iyimserliği bir adım ileri taşıdı.
En son altın fiyat hedefleri, altının bir sonraki hareketini ortaya koyuyor. Reuters, Investing, TheStreet verilerine göre en son altın hedefleri yukarı/aşağı yönlü potansiyelleri belli oldu.
JP Morgan altın hedefi : 6.300 dolar (2026 sonu) +%27,0
UBS altın hedefi : 6.200 dolar (2026 hedefi) +%25,0
Deutsche Bank altın hedefi : 6.000 dolar (2026 hedefi) +%20,9
Goldman Sachs altın hedefi : 5.400 dolar (2026 sonu) +%8,8
Macquarie altın hedefi : 4.323 dolar (2026 tahmininin ortalaması) -%12,9