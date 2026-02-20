Geçtiğimiz aylarda CHP tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer CHP'den ihraç edildi CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Abdulvahap Göçer'i parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle oy birliğiyle kesin ihraç cezasıyla cezalandırdı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Abdulvahap Göçer hakkında karar verdi. Göçer'e, CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" verildi. İhraç kararı oy birliğiyle alındı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapan Göçer "Biz parti suçu işlemedik. Rüşvet, intikam ve kamuyu zarara sokan insanlar parti suçu işler. Parti suçu kim işler? Partisine zarar veren, partisinin iktidara gelmesini engelleyen kişiler partiye zarar verir.

Bizler disiplin kuruluna; ilk başta Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'nın hakkında fezleke olduğundan dolayı görevinden istifa etmesi gerektiğini belirttim. Çünkü herhangi bir suçla hakkında fezleke olan şahısların bizim gibi insanların disipliniyle ilgili karar vermeye yetkili olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.