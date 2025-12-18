Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

CHP'den ihraç edilmek istenen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer: Tek adamlığa direnirken kendimiz yapıyoruz

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş'ın CHP'den ihraç edilmek istendiğini söylediği Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer önemli açıklamalarda bulundu. Göçer "Tek adamlığa direnirken kendimiz tek adamlık yapıyoruz." diyerek parti yönetimini eleştirdi. Göçer ayrıca "Partiyi zenginleşmek amacıyla kullananlara, partiyi şirket haline getirenlere sessiz kalamayız." diyerek CHP Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da ses getirecek ifadeler kullandı.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı yine gündemin öne çıkan konularındaki ayrıntıları ortaya çıkardı. Program yorumcusu Barış Yarkadaş, 'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in partiden edilmek istendiğini söyledi.

Yarkadaş, Göçer'in özellikle CHP'li belediyelerin ve rüşvetle suçlanmasına neden olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili söylemlerinden rahatsız olanların ihraç için düğmeye bastığını bildirmesinin ardından Göçer de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

CHP'den ihraç edilmek istenen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer: Tek adamlığa direnirken kendimiz yapıyoruz

"TÜRKİYE ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

"İl kongresinin öncesinde sıkıntılar başladı." diyen Malatya'nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı "Biz Cumhur İttifakı'yla birlikte zor bir süreçten geçtiğini düşünüyoruz Türkiye'nin. Bu yüzden hak, adalet ve özgürlüklerin en çok ihtiyaç duyulduğu bir günde, bir zaman diliminde ve belediye başkanlarımızın tutuklu olduğu bir süreçte en ufak çakıl taşının bile ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. CHP en çok birlik ve beraberliğinin olması gerektiği günde ne yazık ki bu birlik ve beraberliği göremiyoruz." dedi.

"PARTİYİ ŞİRKET HALİNE GETİRENLERE SESSİZ KALACAĞIMIZ DÜŞÜNÜLMESİN"

"Tek adamlığa karşı direnirken kendimiz tek adamlık yapıyoruz." diyerek partisine önemli bir de yönelten Başkan Göçer "Ne yazık ki kurumsal kimlikten uzaklaşıp bazılarının bireysel heveslerine kurban gidiyor parti. Ben CHP'liyim. Sonuna kadar da CHP'nin iktidara gelmesi için elimden geleni yapacağım ama bu şu demek değildir: Bu partiyi zenginleşmek amacıyla kullananlara, bu partiyi şirket haline getirenlere sessiz kalacağımızı da kimse düşünmesin. Bizi modern köleliğe kimse mahkum edemez. Bizler belediye başkanıyız. Her an, her dakika sahada vatandaşla birebir irtibat halindeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilmek istenen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer: Tek adamlığa direnirken kendimiz yapıyoruz

"CHP GENLERİNDE ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL VAR"

Göçer, konuşmasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Bizler partimizin oylarını yükselten ve azaltan eylemler ve sözler içinde bulunuyoruz. Biz bu eylem ve sözler içinde bulunurken partimizi iktidara taşımak için gayret ediyoruz. CHP'nin genlerinde eleştiriye tahammül vardır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılındaki 3. Olağan Kongresi'nde söylediği söz, partide 'Gördüğünüz bir yanlış olursa kayıtsız ve şartsız eleştirin.' ama geldiğimiz noktada partide eleştiriler, disiplinle susturulmaya çalışılıyor."

"VELİ AĞBABA'YI KASTEDİYORUZ"

Göçer ayrıca CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adını vererek ses getirecek şu sözleri sarf etti: "Bir kişinin tekeline parti terk edilemez. Biz partiyi şirket gibi yönetenleri ve partinin ilkelerinden taviz verenleri, bunu da en başta Malatya'da yapan milletvekilimiz 2011 yılından beri tek milletvekilimiz olan Veli Ağbaba'yı kastediyoruz.

Ne yazık ki Ankara'da oturup sahayı bilmeden burada talimatlarla bizleri yönetemezsiniz. Bizleri 'Kendi belediyelerinizin sınırları dışında siyaset yapamazsınız.' diye ikaz edemezsiniz. Bizler partimizi hem bulunduğumuz ilçede hem bulunduğumuz ilde hem Türkiye'de iktidara taşımak için uğraşıyoruz."

