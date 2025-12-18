Mainz Samsunspor UEFA Konferans Ligi Canlı Maç Anlatımı

Samsunspor, Avrupa mücadelesinde Alman ekibi Mainz ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamayarak doğrudan son 16 turuna kalma amacında.

İLK 11'LER

Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

MAÇ ÖNCESİ DURUM

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 10 puan toplayarak 6. haftaya averajla 5. sırada girdi. Ligdeki maçlar içinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık sonuçlarla deviren Karadeniz temsilcisi İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden kırmızı-beyazlı takım, sahasında Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Hakem, maçı başlatan düdüğü çaldı.