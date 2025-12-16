Samsunspor'dan Tanguy Coulibaly'nin yeniden sakatlandığı iddiasına cevap

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier’den transfer edilen Fildişi Sahili asıllı Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim’de oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanmıştı. Coulibaly'nin yeniden sakatlandığı iddia edildi. Coulibaly, ligde 7, Avrupa’da ise 10 karşılaşmada forma giyememişti.

Coulibaly’nin sahalara dönüşü için Galatasaray maçı işaret edilirken, oyuncunun bu karşılaşma ve sonrasındaki 2 maçta kadroya alınmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kırmızı-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından spekülasyonlara yönelik açıklama yayımladı.

SAMSUNSPOR'DAN İDDİALARA CEVAP

Samsunspor Kulübü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tanguy Coulibaly’nin sakatlığıyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı tarih itibarıyla 8–10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly’nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Samsunspor formasıyla bu sezon 7 maçta görev alan 25 yaşındaki Tanguy Coulibaly, gol ve asist katkısı sağlayamazken,söz konusu müsabakalarda 3 sarı kart gördü.

https://x.com/Samsunspor/status/2000883181172429190