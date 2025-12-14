Başakşehir'de Samsunspor galibiyeti: Golcüler sahnede!

Başakşehir, Samsunspor deplasmanında 2-0 galip geldi. İstanbul temsilcisi bu sonuçla birlikte 20 puana ulaşırken, golleri ise 66. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım attı. Diğer taraftaysa ev sahibi Samsunspor, mağlubiyet sonrasında 25 puanda kaldı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye.

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım).

Goller. Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir).