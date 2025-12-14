Fenerbahçe Anadolu Efes maç skoru! Son saniyeye kadar nefes kesen mücadele

Kategoriler
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında ezeli rakibi Anadolu Efes'i misafir eden Fenerbahçe Beko, uzatmada 97-94 galip geldi.
Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı 11. maçta 10. zaferini elde etti.
Jasikevicius'un takımı EuroLeague’de ise Monaco'dan galibiyetle dönerek galibiyet serisini 6 maça taşımıştı.
Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius, maçtan kısa süre önce babasının ölüm haberini aldı. Apar topar Litvanya'ya giden Saras, maçta takımının başında bulunamadı.
Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.
Anadolu Efes, ikinci çeyrekte farkı 2 sayıya kadar (41-39) düşürse de soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 47-39 üstünlüğüyle gidildi.
Anadolu Efes, ikinci yarıda savunma sertliğini yükselterek hızlı hücumlarda etkili olsa da sarı-lacivertliler, final periyoduna 69-67 avantajla girdi.
Normal süre 83-83 beraberlikle sona erdi.
Uzatma bölümünde Sarı-lacivertliler, son hücumda hata yapmayarak parkeden 97-94 galip ayrıldı.