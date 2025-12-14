Menü Kapat
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Anadolu Efes maç skoru! Son saniyeye kadar nefes kesen mücadele

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında ezeli rakibi Anadolu Efes'i konuk eden Fenerbahçe Beko, uzatmada 97-94 kazandı.

Fenerbahçe Anadolu Efes maç skoru! Son saniyeye kadar nefes kesen mücadele
Haber Merkezi
14.12.2025
14.12.2025
Türkiye Sigorta Süper Ligi 11. haftasında ezeli rakibi 'i misafir eden , uzatmada 97-94 galip geldi.

Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı 11. maçta 10. zaferini elde etti.

Jasikevicius'un takımı EuroLeague’de ise Monaco'dan galibiyetle dönerek serisini 6 maça taşımıştı.

Fenerbahçe Anadolu Efes maç skoru! Son saniyeye kadar nefes kesen mücadele

Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius, maçtan kısa süre önce babasının ölüm haberini aldı. Apar topar Litvanya'ya giden Saras, maçta takımının başında bulunamadı.

Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte farkı 2 sayıya kadar (41-39) düşürse de soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 47-39 üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Anadolu Efes maç skoru! Son saniyeye kadar nefes kesen mücadele

Anadolu Efes, ikinci yarıda savunma sertliğini yükselterek hızlı hücumlarda etkili olsa da sarı-lacivertliler, final periyoduna 69-67 avantajla girdi.

Normal süre 83-83 beraberlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde Sarı-lacivertliler, son hücumda hata yapmayarak parkeden 97-94 galip ayrıldı.

