Beşiktaş'tan 'VAR'da yabancı hakem' isteği!

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor karşılaşmasındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TA MURAT KILIÇ'TAN HAKEM SİTEMİ!

"VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi, yönetmelikteki kurallara göre orta hakemi çağıramaz! Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor... Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş'la uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Oyuncularımızın motivasyonunu kırıyorlar. Bundan sonra hala böyle devam ederse biz de gerekeni yapacağız."