Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra Ümit Özat, Sergen Yalçın'a seslendi: "Taksi şoförlüğü yapsın!"

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3-3 berabere biterken, Ümit Özat da Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Dev müsabaka sonrasında Sergen Yalçın'a net mesajlar veren Ümit Özat, Beşiktaş adına pek çok hatalı tercihin yapıldığını belirtti.

ÜMİT ÖZAT'TAN SERGEN YALÇIN'A, TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN HAKEM VURGUSU!

"Harika bir derbi. İnanılmaz güzel bir oyun oldu. Ama maalesef Sergen Yalçın yine '10 kişi nasıl oynanır' gösteremedi bize! Hani yayınlarda diyordu ya 10 kişi nasıl oynanır, gelin gösterelim diye. Gene gösteremedi bize! O kadar kötü yönetti ki maçı... Allah'tan hakem hataları var. Kırmızı kart doğru değildi. Hakem Beşiktaş'ı ince ince doğradı! Hakem hatası, Sergen Yalçın'ın yanlışlarının önüne geçti. Canım Sergen abim, bir adam gol attı diye oyunda kalmaz. Her maçın her dakikanın bir hikâyesi var. Döneceksin 5-3-1'e! İlla 4-4-1 mi oynuyorsun? O ileri uçtaki bir kişi, Tammy Abraham olmaz! Deplasmanda hiç olmaz! Hadi Trabzonspor'da Paul Onuachu olsaydı ve duran toplarda Abraham ile eşleşir deseydin anlardım. Bu zor bir şey değil ya! Ya dönersin 5'liye. 5-3-1 pozisyonunda beklersin. Hızlı ataklarla rakip sahaya geçersin! Taktiğe ne dersen de ama savunma arkasına sarkacak bir oyuna dönmen lazımdı. 10 kişilik takım yaslanırken, beklerken, Tammy Abraham ile olmaz! Sergen hoca televizyonda ne anlattıysa tam tersini yapıyor. Sergen Yalçın'ı bugün hakem kurtardı! Hakem kırmızı kart vermese de maç buralara gelirdi. Emirhan'dan sol bek yapmak istiyorsan, git federasyona, benim diplomamı iptal edin, ben taksi şoförlüğü yapacağım de!"