Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kocaelispor son dakikada geri döndü: Fatih Karagümrük'ten kritik kayıp!

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşılaştı. Körfez ekibinin son dakikalarda gol attığı zorlu mücadele, beraberlikle sonuçlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaelispor son dakikada geri döndü: Fatih Karagümrük'ten kritik kayıp!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 20:54

Trendyol 'in 16. haftasında ve , 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 65. dakikada David Datro Fofana'dan gelirken, Kocaelispor ise bu gole 90+3. dakikada Bruno Petkovic ile karşılık verdi. İlave olarak da birer puanı hanesine yazdıran takımlardan Fatih Karagümrük 9, Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.

Kocaelispor son dakikada geri döndü: Fatih Karagümrük'ten kritik kayıp!
Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic).

Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor).

Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Kocaelispor son dakikada geri döndü: Fatih Karagümrük'ten kritik kayıp!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMİNLE?
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Diğer taraftaysa Kocaelispor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Bayern Münih çıkarması: Aynı Galatasaray'ın Leroy Sane hamlesi gibi!
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!
ETİKETLER
#Futbol
#kocaelispor
#süper lig
#fatih karagümrük
#Futbolda Maç Sonucu
#David Datro Fofana
#Bruno Petkovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.