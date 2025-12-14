Kocaelispor son dakikada geri döndü: Fatih Karagümrük'ten kritik kayıp!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ve Kocaelispor, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 65. dakikada David Datro Fofana'dan gelirken, Kocaelispor ise bu gole 90+3. dakikada Bruno Petkovic ile karşılık verdi. İlave olarak da birer puanı hanesine yazdıran takımlardan Fatih Karagümrük 9, Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic).

Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor).

Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).